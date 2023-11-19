«Я люблю тренерскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме». Почему ссорятся Роднина и Тарасова?

В баттле двух легенд нашей фигурки – Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной – новый раунд.

Тарасова на днях пальнула обезличенным панчем в депутатов от спорта, сидящих в Госдуме.

«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии. Что касается деятельности спортсменов в ней, то их работы мы не чувствуем. Кстати, это к ним вопрос, почему мы этого не ощущаем.

Не каждый человек может пойти работать туда, нужно иметь желание работать на государство. Польза человека заключается в том, в чем он силен и любит делать. Я люблю тренерскую и преподавательскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме. Но итог один: наши спортсмены и олимпийские чемпионы живут скудно и никакими благами не пользуются. Спорт – большой труд».

Роднина, конечно, приняла замечание на свой счет.

«Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику. Это не может вредить политическим процессам и развитию страны. Какие у людей могут быть претензии к спортсменам?! Что они ждут? Какой эффект? По каким критериям они судят вообще? Почему они думают, что спортсмен даст меньше стране, чем обычный политик? Скажите мне конкретную претензию. Мы работаем на благо страны!»

На самом деле, противостоянию Тарасовой и Родниной уже много лет – дамы в давней ссоре, точку отсчета которой найти почти невозможно

Этот текст впервые опубликован на Sports.ru в 2020-м, сейчас – повод вспомнить историю отношений между двумя глыбами фигурного катания.

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Их предыдущая стычка случилась в 2020-м – тогда а Тарасова уколола Роднину за неблагодарность.

«Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой.

Я забирала из роддома ее ребенка, находила для нее музыку, чтобы Ира сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернется и снова будет выигрывать. Если человек не помнит и не ценит таких вещей, почему я должна по этому поводу расстраиваться? Не хочу даже думать об этом.

К тому же я никогда не рассчитывала на благодарность. В тот год, когда Роднина стала у меня чемпионкой мира, в танцах победили Ира Моисеева и Андрей Миненков – пара, которую я растила много лет. Их победа была для меня в тысячу раз важнее».

Удивительно, но резкие слова Тарасовой не были привязаны к конкретному поводу – дежурный вопрос-уточнение от Елены Вайцеховской.

Роднина критиковала Тарасову за комментарии, в ответ получила за Госдуму

За три года до этого Роднина жестко прошлась по Тарасовой-комментатору – сразу после ЧМ-2017:

«Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами, а не просто трепачами. Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому плохо. А это не комментаторская работа, это байки.

Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе комментатора».

Тарасова ответила анализом законотворческой деятельности Родниной:

«Я вообще ее давно не воспринимаю. Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я. Меня ее высказывания не интересуют».

Роднина 6 лет тренировалась у Тарасовой, но считала ее технически слабым тренером

Не самый очевидный факт, но Тарасова старше Родниной всего на 2 года. В 1974-м, когда 25-летняя Ирина с партнером перебирались от Станислава Жука к Тарасовой, той было всего 27 лет.

Тренерская карьера Татьяны Анатольевны к тому времени длилась уже 7 лет, но по-настоящему большая пара – танцевальный дуэт Моисеева/Миненков – выросла у нее только к середине 70-х. Приход Родниной и Зайцева – с титулами и статусом первой пары страны – придавали Тарасовой, которую воспринимали исключительно дочкой хоккейного тренера, веса и уважения.

Роднина с 15 лет тренировалась у деспотичного Жука – сначала в паре с Алексеем Улановым, а с 1972-м с Александром Зайцевым. Их уход назревал – Роднина вспоминала, как Жук приходил на тренировки пьяным и срывался на молодых. Под руку часто попадалась и Роднина.

Ирина Роднина, Александр Зайцев и Станислав Жук

Но последней каплей стали не тренерские методы – Родниной все чаще казалось, что внимание Жука больше не принадлежит только их паре, а распыляется между остальными учениками.

Решившись на смену тренера, Роднина с Зайцевым выбирали между Тарасовой и Еленой Чайковской. Последним аргументом стали ученики – у Тарасовой в группе почти не было топ-фигуристов, а внимание Чайковской пришлось бы делить с другими звездами.

По словам Родниной, к Тарасовой они шли только за хореографией и постановкой программ – техническая база осталась от Жука. В 2013-м в книге «Слеза чемпионки» Роднина говорила о Тарасовой и другие резкие вещи:

«Все, что касается постановки техники, к Тарасовой (я точно могу сказать, потому что у нее тренировалась) имеет мало отношения. Другое дело, что у Тарасовой абсолютно неординарное мышление. Если мы все, обычные люди, мыслим прямо, то она будет обязательно пробовать вправо или влево. А может вообще назад.

Татьяна Анатольевна все решает эмоционально. Она может работать только с теми, кто ей верит беспредельно. Если со стороны спортсмена возникают сомнения – ты мне еще докажи, что делать надо так, а не по-другому, – то ситуация может развиться в большой конфликт, и как правило, заканчивается разрывом отношений. Она как любит наотмашь, так и бьет наотмашь.

Ирина Роднина и Татьяна Тарасова

Я, например, для себя сделала такой вывод – не хочу с Тарасовой ни ругаться, ни дружить. Потому что ругаться – это неприлично и недостойно. Мы все-таки рядом столько лет прожили. Дружить же просто невозможно.

Татьяна Анатольевна умеет красиво говорить, умеет обольщать. У нее долгие годы был девиз: давайте говорить друг другу комплименты. А я вообще не умею говорить комплименты, и, естественно, наши отношения были чисто деловыми».

С Тарасовой Роднина и Зайцев не проиграли ни одного турнира – две Олимпиады (в 1976-м и 1980-м – после рождения сына), 4 чемпионата мира и 4 чемпионата Европы.

Роднина увела у Тарасовой хореографа – та очень обиделась

В начале 80-х – сразу после завершения карьеры – Роднина начала тренировать самостоятельно и собирала вокруг себя команду. Хореографом она позвала подругу Елену Черкасскую, с которой работала у Тарасовой. Этот переход страшно разозлил Татьяну Анатольевну – Роднина в деталях описывала, как это происходило.

«Я приехала к Тарасовой на тренировку. «Таня, – говорю я, – вот такая история. Мне предложили собрать свою группу, и, естественно, хочется работать со своими. Как ты смотришь, если я начну с Леной?» Таня в ответ: «Да, конечно, друзья — это очень важно. Только с другом можно начинать большое дело». Я Ленке говорю: «Все в порядке. Тарасова не против».

Елена Черкасская и Ирина Роднина

На следующий день сижу за своим столом в ЦК комсомола, но что-то у меня кошки на душе скребут. Не знаю почему, но скребут. Я покупаю большой букет роз и еду к Тарасовой на тренировку. Хотела вручить букет Татьяне Анатольевне в благодарность за то, что она меня понимает: я же начинающий тренер. С этим букетом вхожу на каток и слышу дикий крик. Татьяна Анатольевна налетает на Лену, что она предательница, что она бросает ребят. Вижу Лену, у которой глаза, полные слез. Я резко подхожу, вручаю Лене этот букет, беру ее за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной».

Как видите, букеты тренерам были в моде и 40 лет назад.

Роднина обесценила олимпийскую победу ученика Тарасовой

В 2001-м Роднина, которая в те годы работала и жила в США, поставила под сомнение победу на Играх-1998 Ильи Кулика – ученика Тарасовой.

«Накануне Олимпиады-98 представители России предложили американцам некий союз. Обещали, что бронзовая медаль достанется фигуристу из США – в обмен на то, что американский судья поможет выиграть золото русскому. В США возмутились и на сделку не пошли: они сами рассчитывали на золотую медаль. Американцы надеялись на Тодда Элдриджа, экс-чемпиона мира.

Тогда Россия договорилась с федерациями фигурного катания Франции, Японии, Канады и, кажется, Украины. Все – дело было в шляпе. Для общей победы требуется 5 голосов из 9. Россия их получила. Олимпийским чемпионом стал москвич Илья Кулик. А Элдридж оказался только на четвертом месте», – рассказывала Роднина российским журналистам.

Говорят, такая трактовка Тарасову сильно задела.

Тетя Таня – так Роднина и Зайцев называли Тарасову

Тарасова 6 лет работала с Родниной и Зайцевым и все эти годы воспринимала сотрудничество временным. Их союз получился почти спонтанным – о том, что фигуристы едут на переговоры, Тарасовой сообщили из Спорткомитета за 15 минут до встречи.

Тетя Таня – только так Роднина и Зайцев обращались к Тарасовой до завершения карьеры, несмотря на крошечную разницу в возрасте – 2 года с Ириной, 5 с Александром.

Тарасова в книге «Красавица и чудовище» вспоминала эмоции того дня, когда узнала, что будет работать с топ-парой, которая превратит ее в большого тренера.

«Первым моим чувством был испуг. Я не знала, что делать: тыкалась по углам квартиры и была сама не своя. «Я попробую, – сказала я в тот день Ире и Саше. – Только не судите меня поначалу строго. Я же никогда не тренировала раньше таких выдающихся спортсменов»

Татьяна Тарасова, Ирина Роднина и Александр Зайцев

Тяжело мы работали, нередко и ругались. Ира не терпела, когда ее сравнивали с кем-то, делили с кем-то. Она мне не позволяла смотреть в сторону. Она занимала все время. Шла на всяческие ухищрения, только бы не отпускать моего внимания от себя. То разговаривать вдруг перестанет на тренировках, то озлится, непонятно с чего. Ира всегда нуждалась в человеческом тепле. Я видела, что ей не хватает добрых слов, и старалась как могла.

Я помогла сберечь эту пару, сохранить ее для спорта, возможно, продлила их спортивную жизнь. Нет, я их не подвела».

Дальше траектории Тарасовой и Родниной разошлись, и даже время ничего не изменило.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко, Дмитрий Донской, Юрий Сомов; Gettyimages.ru/Ruediger Fessel/Bongarts