Татьяна Тарасова: «Мне даже жаль Роднину, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношении к трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, а также о том, как реагирует на негатив в интернете.

– Как часто вы задумываетесь о том, что профессия тренера неблагодарна?

– Никогда не задумываюсь. Это такая профессия. Ты отдаешь спортсменам все, что у тебя есть, и по другому не можешь. Более того, хочешь этого сам. Да и ученики меня никогда не обижали.

– Даже Ирина Роднина?

– Мне даже жаль Иру, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две , пять раз побеждала на чемпионатах мира.

Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой.

Я забирала из роддома ее ребенка, находила для нее музыку, чтобы Ира сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернется и снова будет выигрывать. Если человек не помнит и не ценит таких вещей, почему я должна по этому поводу расстраиваться? Не хочу даже думать об этом.

К тому же я никогда не рассчитывала на благодарность. В тот год, когда Роднина стала у меня чемпионкой мира, в танцах победили Ира Моисеева и Андрей Миненков – пара, которую я растила много лет. Их победа была для меня в тысячу раз важнее.

– Как вы относитесь к негативным комментариям в ваш адрес в интернете?

– Почти не читаю их. Не считаю, что они справедливы. Если я о чем-то говорю, всегда подчеркиваю, что высказываю свое личное мнение.

В конце концов, меня посадили перед микрофоном именно для этого, а не для того, чтобы я пела хором. И мне кажется, что на свое личное мнение я точно имею право.

Помните, сколько негатива вызвали мои слова о Загитовой? А я ведь ничем и никак ее не обижала, более того, сказала, что очень горжусь результатами Алины. И что мне очень жалко, что жизнь такой спортсменки измеряется всего тремя программами.

Это действительно очень жалко, и я всегда буду на этой своей позиции настаивать. Чем дольше фигурист катается, тем лучше его знают, тем больше любят, сильнее переживают. Так устроен мир, – сказала Тарасова.