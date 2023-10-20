Спортивные парады возвращаются. Какими они были в СССР?

В Россию, похоже, возвращаются спортивные парады – президент Путин поддержал идею босса Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

«Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади», – так Кремлев предложил реанимировать традицию, заброшенную почти 70 лет назад.

Первый спортивный парад Красная площадь приняла в 1919-м – это было совместное шествие физкультурников и отрядов Всевобуча (всеобщее военное обучение – система обязательной военной подготовки граждан в РСФСР и Советском Союзе) в присутствии Ленина и других революционных лидеров. Тогда воины Всевобуча маршировали по площади с оружием, а физкультурники из спортивных организаций демонстрировали групповые гимнастические упражнения.

С 1931-го парады спортсменов стали ежегодными, а с 1939-го их привязали к конкретной дате – 12 августа, в которую отмечали День физкультурника. Событие сразу получило максимальный государственный масштаб: парады принимали партийные лидеры во главе со Сталиным, а счет участников шел на десятки тысяч.

Например, в 1933-м в параде участвовало более 100 тысяч человек.

На трибуне их встречала вся партийная верхушка (на фото слева направо): нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе; член ЦКК Емельян Ярославский (третий слева), нарком по военным делам Климент Ворошилов, Сталин, председатель Совета Народных Комиссаров Вячеслав Молотов, председатель Центрального Исполнительного Комитета партии Михаил Калинин.

Парады физкультурников лишь отчасти были похожи на привычные военные и гражданские марши – в расширенном варианте они больше напоминали цирковые спектакли со спецэффектами, массовыми сценами и спортивными трюками.

Один из таких парадов в 1937-м остался в истории делом против нескольких футболистов, среди которых оказались знаменитые братья Старостины, планировавших, по версии следователей НКВД, покушение на Сталина.

В материалах дела говорилось о подготовке теракта на Красной площади – на том параде футболисты выезжали на площадь в большой бутсе с надписью «6:2» в честь выигранного матча у сборной Испании.

«Во время парада на Красной площади должны выйти три вооруженных террористических группы, – приводил показания Василия Стеблева «Коммерсант». – Причем сначала выстрелы должны были быть направлены в Сталина, а потом в остальных. Но не было оружия, кто-то не пришел, поэтому покушение не удалось».

Позже фамилии Старостиных из дела исчезли, но нескольких футболистов приговорили к расстрелу.

Главный атрибут физкультурных парадов того времени – портреты Сталина.

Именно здесь на плакатах проносили лозунги, уходившие в историю: «Товарищ Сталин – лучший друг пионеров» родилось на параде в 1935-м, через год появилось «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».

С 1936-го парады обрели Всесоюзный статус – с этого года участников в Москву отправляли все республики СССР. Позже к ним добавились представители всех спортивных обществ страны.

Несмотря на физкультурный статус, парады сохраняли военизированную направленность: по брусчатке проходили колонны снайперов, а главным спортивным мероприятием в стране считался комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне».

«Развивай дыханье, мускулы, тело

Не для того, чтоб зря наращивать бицепс,

А чтоб крепить оборону и военное дело,

Чтоб лучше с белым биться», – писал еще в 1927-м Владимир Маяковский.

Еще один культ парадов после плакатов со Сталиным – спортивная фигура.

Мужчины обычно шли с голым торсом, обнажая мышцы, женщин (даже из восточных республик) одевали в облегающую одежду.

«Вся страна, затаив дыхание, наблюдала, как молодые и стройные граждане СССР шли красивым шагом по главной площади своей страны. Это добавляло энтузиазма и веры в светлое будущее как у самих марширующих, так и у миллионов зрителей.

Проведение спортивных парадов – это важная составляющая патриотического воспитания и пропаганды. Я думаю, именно поэтому президент нашей страны поддержал идею возобновления спортивных парадов», – президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев родился в 1966-м, но впитал ту атмосферу.

Во время войны физкультурные шествия встали на паузу, но после состоялся один из самых масштабных – парад в августе 1945-го продолжался более четырех часов и состоял из 22 больших номеров.

Это был последний физкультурный парад на Красной площади – на нем в качестве почетных гостей присутствовали будущий президент США Эйзенхауэр и американский посол.

«От лица миллионов юношей и девушек, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц вы демонстрируете здесь боевую готовность, сплоченность, несокрушимую дружбу и единство народов СССР, безграничную преданность центральному комитету большевистской партии, советскому правительству, нашему вождю товарищу Сталину», – вступительное слово главы советского спорта того времени Николая Романова с косметическими изменениями могло бы стать основой для будущей речи Олега Матыцина.

После 1945-го парад физкультурников с Красной площади перенесли на стадион «Динамо» – там его проводили до 1954 года, после чего упразднили в прежнем виде.

Тем не менее, физкультурники продолжали проходы по Красной площади, но уже в рамках первомайских демонстраций.

«Парады – это красиво, статусно, многие коллективы, в том числе детские, пройдут по Красной площади. Для нас это очень важно в плане подъема гордости за страну.

Год спорта – это очень важно, потому что в следующем году у нас пройдет большое количество крупнейших соревнований. И к нам приедут иностранные гости, для которых также важен спорт в отсутствие политики и иного негативного влияния», – реакция депутата Светланы Журовой, которой не повезло – в ее спортивные годы парады физкультурников не проводились.

Точная дата парада спортсменов пока не объявлена – с большой вероятностью сохранится традиция проводить его в День физкультурника.

«Парады, и прекрасно организованные шоу, если можно так сказать, с чувством вкуса, чувством ответственности, будут сто процентов привлекать внимание к спорту. Люди пойдут в спорт, начнут им заниматься, и это сделает спорт нормой их жизни», – в чувстве ответственности министра спорта Олега Матыцина нет сомнений.

Хочется верить, что при организации парада ему не изменит и чувство вкуса.

Фото: РИА Новости/Иван Шагин, Александр Моклецов, Валентин Шияновский; pastvu.com/p/637897/фото Б. Фишмана; https://diletant.media/articles/44880716/фото из архива Н. М. Гринберга; Gettyimages.ru/Central Press; East News/akg-images, EAST NEWS; russiainphoto.ru/Васин Сергей Иванович, Коршунов Сергей Георгиевич