«Меня засудили, это нечестно!» Россия затеяла скандал во фристайле, но у протеста нет шансов – хотя прыжок Таталиной уникален

Сборная России громко презентовала старт нового судейского скандала на Олимпиаде-2022 – в тихом и незаметном фристайле.

21-летняя Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле и резко выступила после финиша.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл-четырнадцать – его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», – сразу после финальной попытки россиянка искрила эмоциями, но впала в ступор, увидев оценки.

В протоколе Таталину и медаль разделили 6,25 балла – пропасть, учитывая, что между золотом швейцарки Матильды Гремо и серебром китаянки Гу Айлин разница всего в 0,33 балла.

На самом деле, слоупстайл – максимально субъективная дисциплина фристайла. Она впервые появилась в Сочи-2014 – вы помните: трамплины, бордюры, ступеньки, перила и гигантская матрешка на трассе «Розы Хутор».

В Пекин-2022 Таталина отправлялась фаворитом в другой дисциплине – биг-эйре, где выиграла последний чемпионат мира. Но из трех финальных попыток на Играх не получилось ни одной – только 10-е место и горькое разочарование.

«Прыгала свою программу на ощущениях. На тренировке за два дня до старта произошло падение, как следствие – гематома на правой части лица, которая закрыла глаз. Мной было принято решение продолжать выступать», – объясняла тогда Настя.

В слоупстайле за всю карьеру Таталина лишь раз заезжала на подиум Кубка мира – дисциплина, на которую она в общем-то никогда не делала ставку. Но так получилось – в Пекине подобралась совсем близко к медали.

Короткий, но необходимый гайд о слоупстайле.

В отличие от биг-эйра, где спортсмены исполняют один прыжок, здесь программа состоит из шести секций: трех рэйл-секций (трюки на перилах) и трех трамплинных. Каждая из них оценивается по двум параметрам: сложность и качество исполнения – в финале три попытки, в зачет идет лучшая.

Трюки на секциях оценивают три судейских панели – каждая отвечает за две ближайшие секции, остальные просто не попадают в поле их зрения. Еще одна панель оценивает общее впечатление от программы – эта оценка составляет 40 % от итоговой.

Теперь к оценкам Таталиной в лучшей попытке – по секциям они оказались такими: 7,45 – 7,50 – 7,35 – 7,40 – 5,45 – 8,90.

А вот баллы лыжниц, которые ее опередили – за те же секции:

Матильда Гремо (Швейцария): 8,55 – 8,60 – 8,65 – 9,20 – 9,00 – 7,50.

Гу Айлин (Китай): 8,95 – 7,80 – 8,60 – 8,75 – 9,10 – 8,50.

Келли Силдару (Эстония): 7,50 – 7,90 – 8,45 – 8,35 – 7,95 – 8,45.

Цифры, которые многое объясняют.

Настя жалуется на недооценку сложнейшего трюка, последнего в наборе – прыжка в четыре оборота, который до нее никто не исполнял на соревнованиях.

Судьи поставили за него 8,90 балла (за эту секцию отвечали арбитры из Франции и Австралии) – солидная оценка, но вероятно, сниженная за приземление, на котором россиянку чуть повело в сторону. Но проблема совсем не в этом прыжке, который, похоже, оценили по делу.

Отставание сложилось на пяти других секциях – в слоупстайле (в отличие от биг-эйра или акробатики), невозможно выиграть одним элементом, нужна сбалансированная комбинация.

У Таталиной это не получилось – слишком простая рэйл-секция (и это логично для специалиста в биг-эйре, где акцент на прыжки), которая бросалась в глаза во всех попытках. Только на ней – а это половина программы – она проиграла серебряной китаянке Гу 3,05 балла. Очень много для топ-уровня.

Еще одно белое пятно в программе Таталиной – элемент из пятой секции, за который она получила всего 5,45 балла. Полтора оборота из захода спиной – даже с захватом лыж это один из самых простых прыжков, которого нет в базе ни у кого из топ-соперниц.

Посмотрите на оценки: у швейцарки Гремо и эстонки Силдару в медальных попытках худшие оценки за секцию – по 7,5 балла, а у китаянки Гу – вообще 7,80. С форой в 2,5 балла которую Таталина дала соперницам в одном элементе, сложно претендовать на медали – особенно если те не ошибаются.

Впрочем, в Федерации фристайла России считают иначе и обещают громкие разбирательства.

«Третий заезд у Насти по сложности прыжков и исполнению был лучше, чем у ее конкуренток с более высокими оценками. Мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады, выразим свое несогласие с оценками Таталиной.

Мы с тренерами уже анализировали выступления конкуренток. Сошлись во мнении, что нам поставили более низкие оценки. Американка не справилась, плохо отработала, а китаянка просто доехала до финиша. У нее действительно был неплохой проезд, но мы считаем, что у Насти проезд был лучше, чем у эстонки, и она точно должна была быть третьей», – так выступил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Правда, даже он признает, что смысла в российской апелляции нет никакого – на судейство технических дисциплин фристайла протесты не принимаются, а финальные результаты не подлежат пересмотру.

Есть надежда, что в словах Курашова – только желание разобраться в деталях и услышать разъяснения от экспертов, а не попытка спрятаться от ответственности (у сборной по фристайлу пока лишь одна бронза) за проверенной железобетонной стеной из жалоб на плохих судей.

После абсурдного летнего спектакля из художественной гимнастики со слезами, политическими лозунгами и громкими обещаниями, который закончился тотальной пустотой, не хочется его повторения даже в уменьшенном масштабе фристайла.

Но, кажется, руководители здесь сохраняют адекватность.

«Будем работать лучше, усложнять свои программы. Некоторое время назад никто из болельщиков и поклонников фристайла в принципе не представлял, что мы можем бороться в слоупстайле за олимпийские медали. Теперь мы можем навязывать конкуренцию. В любом случае это значительный шаг вперед», – в финальных слова Курашова, наверное, самая правильная реакция на случившееся.

И если работать по этому плану, у Таталиной все получится.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer; REUTERS/Mike Blake, Dylan Martinez, Fabrizio Bensch