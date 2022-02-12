Кто подставил наших лыжниц на Олимпиаде-2002? Команду сняли со старта эстафеты за допинг – Лазутина и Данилова до сих пор молчат

От редакции: 20 лет прошло после Солт-Лейка-2002 – самых шумных Игр в новейшей истории. Кто-то запомнил их фрагментами из детства, для кого-то та Олимпиада была словно вчера, а те, кто родился позже, все равно что-то слышали. Sports.ru продолжает ретросериал о главных сюжетах Солт-Лейка-2002, многие из которых сейчас кажутся невероятными.

В феврале 2002-го, во время Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, не стало женской сборной России по лыжам. Команды, которая рвала всех несколько десятилетий.

Тогда случился один из первых мощных скандалов с допингом: поймали двух главных звезд – Ларису Лазутину и Ольгу Данилову.

Эта история до сих пор окружена вопросами. И даже тайнами.

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Все началось 21 февраля.

Телеканал РТР изменил сетку вещания, чтобы в вечерний прайм-тайм показать победу русских лыжниц в эстафете. Сомнений в четверке Данилова – Лазутина – Гаврылюк – Чепалова не было ни у кого.

Но за несколько минут до эфира тревожный голос юного Губерниева, комментировавшего первую Олимпиаду, сообщил: сборная России отстранена от эстафеты. Причина – повышенное содержание гемоглобина в крови одной из наших лыжниц.

Позже выяснится, что это была Лариса Лазутина.

Круче Лазутиной в сборной не было никого.

Она владела двумя личными олимпийскими титулами, пять раз побеждала на чемпионатах мира, дважды становилась лучшей в общем зачете Кубка мира. За Олимпиаду в Нагано, где Лазутина забирала медали в каждой гонке, ее удостоили звания Героя России.

И тут такой конфуз.

Подозрительную допинг-пробу Лазутина сдала ранним утром – в день эстафеты. Неутешительные результаты проявились почти сразу, но руководству сборной сообщили только за час до гонки.

По версии российской стороны – умышленно, чтобы исключить возможность замены (она разрешалась не позднее, чем за два часа до старта). В запасе томились Любовь Егорова, Ольга Завьялова и Елена Бурухина, а Россия выиграла бы и с Еленой Вяльбе, которая пропускала Игры на пятом месяце беременности.

Организаторы уверяли, что не отступили от регламента ни на шаг. Но самый тонкий момент – другой: решение принимал глава гоночного комитета FIS норвежец Одд Мартинсен – отец крутой гонщицы Бенте Скари-Мартинсен, которой предстояло бежать эстафету на этапе против Лазутиной.

Казалось, что отстранение работает на норвежек, которые теперь спокойно заберут золото, но на финише Анита Моен сенсационно уступила немке Эви Захенбахер. А Мартинсен после Олимпиады внезапно подал в отставку.

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Завышенный уровень гемоглобина у Лазутиной (на 0,8% от нормы) трактовался как риск для здоровья, а отстранение объяснялось заботой о спортсменке. Ни о каком допинге поначалу речи не шло.

Проблемы с гемоглобином у Лазутиной были с детства. На соревнования она ездила с прибором для его измерения; проверяла, как рассказывают, содержание и в то утро.

По версии русских чиновников, уровень гемоглобина подскочил из-за ее особенного состояния в тот день – после экстренной пресс-конференции главы ОКР Леонида Тягачева весь мир облетит цитата – «у Лазутиной были месячные».

«Если Россия не нужна для большого спорта, то мы можем покинуть олимпийскую деревню», – грозил Тягачев на пресс-конференции.

К тому времени российский протест (чиновники требовали повторного проведения гонки или вручения россиянкам второго комплекта золотых медалей, как несколькими днями случилось в фигурном катании) уже был отправлен в корзину, а инцидент казался исчерпанным.

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Однако Николай Дурманов – главный эксперт по допингу того времени и руководитель антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России – в интервью «Известиям» рассказал еще об одном подозрительном моменте: механизме выбора кандидатур на допинг-контроль перед эстафетой.

«Мы откопали абсолютно уникальный документ. Когда стали выяснять, по какому принципу спортсменов выбирают на кровяной допинг, нам ответили – компьютерным жребием. «Покажите эту программу». – «О, мы забыли сказать – это был ручной жребий». «Ок. Тогда покажите бумаги». – «Они далеко». Мы долго ждали, но все-таки убедились, что это был жребий. Однако внизу листа кто-то карандашом приписал от руки: Лазутина и Данилова. Это не жребий – удивились мы. Тогда нам сказали: это был специальный заказ. И показали телефакс, где корявеньким почерком, тоже от руки, было написано: «Данилова. Лазутина. Тереля (украинская лыжница, которую тоже отстранили от эстафеты – Sports.ru). Проверить по крови и по моче». А по моче проверяют только когда повышенное содержание гемоглобина покажет кровь. По девушкам лупили прицельно».

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Три дня Россия возмущенно бурлила. В Госдуме устроили внеочередное заседание, на котором всерьез обсуждали дискриминацию российских спортсменов в Солт-Лейк-Сити и возможный бойкот оставшейся части Олимпиады.

Тем временем Лазутина вместе с остальными лыжницами готовилась к заключительной гонке – 30-километровой разделке классическим ходом. Отстранение действовало только на эстафету.

На этой Олимпиаде золото для России в лыжах уже выиграли Ольга Данилова и Юлия Чепалова. У Лазутиной было два серебра (на 15 и 10 км), и отсутствие большой победы ее безумно тяготило.

Тридцатку она выиграла легко – почти 2 минуты отрыва на финише. Доказала, отомстила, поставила на место – русская пресса куражилась, как могла.

«Это моя самая ценная медаль. Я подвела команду перед эстафетой и обязана была вернуть то, что у нас отобрали», – скупые эмоции Лазутиной после финиша.

Возможно, она что-то знала уже тогда.

Олимпийской чемпионкой Солт-Лейк-Сити Лазутина пробыла около трех часов. Пока генеральный секретарь МОК Франсуа Каррар на брифинге для журналистов не объявил: у трех лыжников обнаружен допинг.

Третьим был испанский немец Йохан Мюлегг – его золото в лыжном марафоне перешло к Михаилу Иванову. Еще двое – россиянки Лазутина и Данилова. На тот момент речь шла только об одной дистанции – 30 километров, остальные медали лыжниц не подвергали сомнению.

Каррар не таил подробностей. Все пробы датированы одним днем – 21 февраля. Обнаруженный препарат – дарбэпоэтин. Лыжниц выпустили на дистанцию, потому что решение об их исключении вышло уже после гонки. И, самое главное, российская сторона была проинформирована о ситуации накануне, а значит выпускали Лазутину и Данилову фактически на заклание.

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Дарбэпоэтин (или аранесп) – усовершенствованный, более мощный и дорогой аналог известного ЭПО; его и вводить в вену достаточно было не через день, а раз в неделю.

Впервые о нем заговорили в 2001-м во время «Джиро д`Италия» – итальянская полиция находила его следы в номерах велосипедистов, но так как он не был запрещен, никаких наказаний не последовало. Осенью препарат получил официальное одобрение для лечения малокровия.

Но два самых диких факта о дарбэпоэтине всплыли через несколько часов после объявления. Позже они станут главными аргументами юристов на процессе в Спортивном арбитражном суде.

Первый – он не был включен в список запрещенных WADA.

И второй – метода его обнаружения в официальной науке не существовало.

Международные чиновники объясняли это просто: в кодексе WADA есть пункт о санкциях за применение веществ, отсутствующих в нем, но аналогичных запрещенным. Дарбэпоэтин, появившийся лишь за несколько месяца до Игр, аналогичен ЭПО и обнаруживается теми же способами. А значит является допингом.

Из русских чиновников что-то относительное внятное говорил только Дурманов:

«Заседания комиссии по расследованию и дисциплинарной комиссии завершились с сухим счетом в нашу пользу. Мы задали вопросы, на которые не получили ни одного ответа. Все происходило ночью перед стартом 30-километровой гонки, поэтому мы были уверены, что никто не посмеет заниматься таким беззаконием: проверять атлетов методом, о котором ничего не известно, который появился позавчера ночью. Я более чем уверен: этот метод использовался впервые».

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Лазутину с Даниловой встречали в Москве как героев. Вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров после их возвращения объявил, что страна считает Лазутину олимпийской чемпионкой, несмотря на официальный вердикт исполкома МОК. Обеих пригласили на встречу с президентом Путиным в Ново-Огарево, где Лазутина в торжественной обстановке объявила о подаче иска в Спортивный арбитражный суд (CAS): «Мы верим в свою правоту и будем бороться!»

«Наш протест базируется в первую очередь на процедуре проведения анализов – перед эстафетой были использованы три, а не две пробирки, первоначальное состояние которых внушает сильные сомнения. Также в апелляции будет четко сказано, что среди запрещенных препаратов нет дарбэпоэтина», – защищать лыжниц в Лозанне позвали известного адвоката Анатолия Кучерену. Но он был лишь обложкой процесса для российских болельщиков – основную юридическую работу вела швейцарская компания Rickenbach and Partners.

Все расходы на юристов взял на себя спортивный клуб «Роснефть», которым руководил личный тренер Лазутиной Александр Кравцов, сейчас находящийся под следствием за нарушения во главе ЦСП (Центра спортивной подготовки).

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Пока россиянки готовились к процессу, Международная федерация лыжного спорта (FIS) сыграла на опережение.

Но сначала бомбанул инсайдом шведский сотрудник WADA Бент Салтин, рассказавший немецким журналистам, что Лазутину и Данилову перед Играми выслеживали несколько месяцев из-за того, что в их пробах в течение сезона проявлялись отчетливые следы запрещенных препаратов.

А уже в мае FIS объявила, что допинг-пробы Лазутиной, взятые 9 и 22 декабря 2001 года на этапах Кубка мира в Коне и Рамзау, оказались положительными на дарбэпоэтин. Спустя месяц совет FIS дисквалифицировал Лазутину на два года с 9 декабря 2001-го. И постановил аннулировать все ее результаты, в том числе олимпийские.

Процесс в CAS после открытия новых обстоятельств от FIS превратился в никчемную формальность, но по инерции тянулся еще несколько лет.

В конце концов не выдержал даже Олимпийский комитет России: «Изучив решения суда в отношении спортсменок, практику данного суда и нормы швейцарского законодательства, проведя консультации с российскими и иностранными специалистами, ОКР считает исчерпанными все предусмотренные законом разумные средства для отстаивания интересов спортсменок».

Это была капитуляция.

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В 2003-м Лазутина вошла в Совет по физкультуре и спорту при Президенте РФ и стала депутатом Московской областной Думы от «Единой России», где возглавляла комитет по образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризма. Сейчас она первый заместитель председателя Московской областной думы. Ее диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, согласно данным «Диссернета», имеет признаки плагиата.

Данилова до 2019 года возглавляла отдел по физической культуре, спорту и туризму Александровского района, а местная спортивная школа до сих пор носит ее имя.

Ни Лазутина, ни Данилова после Солт-Лейк-Сити не признались в применении запрещенных препаратов.

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От редакции: этот текст был впервые опубликован на Sports.ru в октябре 2017 года.

Фото: Gettyimages.ru/Agence Zoom (1,2,4); РИА Новости/Владимир Вяткин, Владимир Родионов, Александр Натрускин; использовано фото: РИА Новости/Александр Поляков; Gettyimages.ru/Katrin Wuertemberger/Bongarts, Jed Jacobsohn