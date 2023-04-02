68 комментариев

Дикий, дикий запад
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«С помощью Миллера построили команду-династию». Как «Зенит» и Ротенберг благодарят патрона за счастье побед

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Текст, в котором очень много «спасибо».

«Пять из пяти.

И пять лучей второй звезды

На петербургском небосклоне засияли ярко. 

Празднуй, футбольная столица! 

«Зенит» – чемпион!»

Так «Зенит» с пятым подряд титулом поздравил Алексей Миллер, главный патрон клубов Петербурга. «Зенит» и СКА постоянно подчеркивают его роль в успехах – а когда он отвечает, молниеносно забирают слова на сайты и в соцсети. 

Миллер настолько важен, что в чемпионстве «Зенита» Роман Ротенберг нашел связь между футболом и хоккеем – и речь не только о городе. Вот фрагмент его поздравления:

«С помощью «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию. В наше время, когда во всех видах спорта сильные команды жестко конкурируют друг с другом, это почти чудо – стать первыми пять раз подряд. За эти годы сменилось несколько поколений футболистов, а результат остается прежним – «Зенит» забирает золотые медали.

Вторая звезда над эмблемой – историческое достижение. Не будем забывать, что девять из десяти чемпионских успехов «Зенита» случились в эпоху сотрудничества с «Газпромом». Команда и до этого была популярной и радовала болельщиков красивым футболом, но по-настоящему высокие и стабильные результаты появились с приходом эффективных и профессиональных газпромовских менеджеров.

СКА в этом году внес свой вклад в копилку успехов петербургского спорта – мы завоевали Кубок Континента и в очередной раз добрались до финала Западной конференции. По примеру «Зенита» шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию». 

Правда, теплота взаимодействия с «Зенитом» и СКА у Миллера разная. И сейчас вы в этом убедитесь. 

Миллер постоянно ходит на матчи «Зенита», созванивается с Семаком и поздравляет клуб после каждого титула 

Удивительно, но в последнее время «Зенит» и Миллер не так часто пересекаются в публичном поле, хотя его все еще регулярно показывают в вип-ложе на «Газпром-Арене» – конечно, в клубном шарфике. Сергей Семак рассказывал, что он чаще общается с Миллером по телефону: 

«Встречи происходят нечасто, но они есть. Больше общаемся по телефону, после матчей делимся своими ощущениями от того, что и как происходит в команде. Ощущения часто совпадают».

«Зенит» от лица клуба в основном поздравляет Миллера с днями рождения. Так выглядело последнее: «Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень! Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба!»

Главным спикером по Миллеру стал генеральный директор клуба Александр Медведев. Он часто рассказывает о контакте с боссом «Газпрома».

«Алексей Борисович нашел время заехать на тренировку «Зенита» на сборах. Он пообщался с ребятами, конечно, с главным тренером команды Сергеем Семаком. Очень интересовался, как идет подготовка к продолжению сезона, в каком состоянии находятся футболисты, когда прибудет наш новичок Роберт Ренан. Мы поделились с Алексеем Борисовичем своими соображениями по поводу того, как идет подготовка, какие у нас планы. В целом, это была очень полезная и хорошая встреча», – говорил Медведев этой зимой.

А вот его слова летом, в начале сезона: «Хочу отметить, что, несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах. Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует. Имеет свое мнение, при этом прислушивается к мнениям других».

Миллер поздравляет «Зенит» с титулами и победами, произносит речи на чемпионских мероприятиях. Разумеется, все они заканчиваются словами «Зенит» – чемпион».

•‎ Весна-2021, после третьего чемпионства подряд: «Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. «Зенит» – чемпион!»

•‎ Весна-2022, после четвертого чемпионства подряд: «Футбольная столица растет и строится! Всех с победой. «Зенит» – чемпион!» 

•‎ Лето-2022, после Суперкубка: «Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 – это самый крупный счет в истории игр за Суперкубок страны. А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита». Это 21-й трофей «Зенита» в XXI веке. Молодцы! Так держать! «Зенит» – чемпион!»

«Спасибо Алексею Борисовичу, приятно, что он поддерживал СКА с трибун». Роман Ротенберг очень старается, но как будто безответно

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, регулярно благодарит и поздравляет Миллера. Тренер-менеджер упоминал босса «Газпрома» и после вылета СКА, и после победы баскетбольного «Зенита» в Единой лиге ВТБ, и после регулярных матчей, на которые приходит патрон. 

Приготовьтесь, сейчас будет подборка обращений и поздравлений от Ротенберга! Для удобства мы разбили их на рубрики.

Спасибо за помощь, доверие и многолетнюю поддержку

•‎ «Хочу поблагодарить нашего спонсора и Алексея Миллера лично, который нам доверяет и с которым мы обсуждали на полном доверии, как нужно усилить команду».

•‎ «ПАО «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер постоянно поддерживают нас, и мы это чувствуем».

•‎ «Наконец-то поздравили с днем рождения Алексея Борисовича Миллера. «Газпром» и лично Алексей Борисович очень многое делают для нас. Он постоянно поддерживает, мотивирует. Эта поддержка очень важна, чтобы нам двигаться вперед. Это подарок на день рождения Алексею Борисовичу. Дальше – больше. Все только начинается».

•‎ «Отдельное спасибо «Газпрому» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за многолетнюю поддержку! Все эти годы мы неизменно ее чувствуем – без этой помощи невозможно представить все наши победы».

•‎ «В нас верят наше руководство и спонсоры. Компания «Газпром» и Алексей Борисович Миллер поддерживают нас, поэтому очень важно выигрывать. Нужно улучшить детали».

Спасибо за победу 

•‎ «Выиграли Кубок Континента – это дорогого стоит. Мы обещали Миллеру выиграть Кубок Гагарина. Надо добавить и победить. Мы усилимся и вернемся сильнее».

Спасибо за посещение матчей

•‎ «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за поддержку на сегодняшнем матче! Всегда большая честь видеть Вас в Ледовом дворце».

•‎ «Хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» и Алексею Борисовичу Миллеру, который за нас болеет и во всем помогает. Очень приятно, что он поддерживал нас с трибун. Это важно для всего нашего клуба. Мы постоянно на связи и вместе сможем еще усилиться к следующему сезону».

Спасибо за экономическое благополучие страны

•‎ «Сложно переоценить Ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Более 20 лет вы руководите ПАО «Газпром». За это время корпорация прошла феноменальный путь – она стала лидером экономики России и мировым лидером в своей отрасли, обрела большой международный авторитет, превратилась в настоящий бренд, тесно связанный с такими понятиями, как «тепло и свет», «качество», «профессионализм». Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – это Ваши успехи»

Спасибо за поддержку «Зенита», СКА и массового спорта

• «Мы благодарны Вам за то, что вы находите время для поддержки отечественного спорта во всех его проявлениях – от массовой физической культуры до профессионального спорта высших достижений. Каждый год по всей России появляются все новые и новые физкультурно-оздоровительные комплексы «Газпрома», а поддерживаемые Вами «Зенит» и СКА добиваются высочайших достижений, завоевывают самые главные трофеи в своих чемпионатах. Вот и в этом сезоне футбольный и хоккейный клубы из Петербурга уверенно лидируют в турнирной таблице и продолжают сражаться за чемпионство. Каждую нашу победу мы посвящаем Вам!»

•‎ «Спасибо группе компаний «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную поддержку и готовность посвящать столько времени развитию спорта в стране».

•‎ «Отдельные поздравления – Алексею Борисовичу Миллеру, чья поддержка и любовь к петербургскому спорту позволяют командам год за годом выигрывать трофеи для нашего города. Без такого внимания и многолетней адресной помощи «Газпрома» добиваться успехов было бы невозможно».

 

 

А как в обратную сторону? Публично – никак. В отличие от «Зенита», после побед СКА Миллер не выступал с речами и не давал интервью пресс-службе хоккейного клуба. В теге Миллера на сайте СКА – четыре поздравления с днями рождения (2015, 2020, 2022 и 2023). Лишь в конце сезона-2021/22 в «Газпроме» рассказали о встрече босса с Ротенбергом. 

Пока на этом все.

Телеграм-канал/твиттер Алфимова

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Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин, Алексей Филиппов

68 комментариев

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Tun
Аж блевать тянет
+75
-4
+71
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Potors
Если бы Миллер был self-made миллиардером, который собственным трудом и талантом пришёл к текущему богатству, а теперь активно поддерживает спорт в родном городе - вопросов бы не было. Но есть нюанс...
+65
-4
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Валентин и ыч
Ну и шабаш.
+45
-2
+43
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Андрей Томинов
Ну когда же, когда мы все восхитимся мощнейшими победами этого великолепного (нет) клуба в Лиге Чемпионов!? Понятно, что ЭльГазико со всякими Оренбургами и прочь - это мощь! Но хочется увидеть когда на классе будет разорван в клочья хотя бы Мальмё. Эээээх. Мечты мечтульки.
+48
-6
+42
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leda53
Это же здорово — личные деньги отдаёт, не жадничает. Или не личные? Казённые? Так тем более, не жалко.
Что, Газпром в убытках? Зарубежные рынки потерял? Плевать: внутри страны цены поднимем, и всем хватит — и Совету директоров Газпрома, и Зениту футбольному и прочим, и Оренбургу, и Сочи, и СКА...
+36
-2
+34
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Хей-Хо, а ну пошли!
Вор с медной мордой (с)
+21
-1
+20
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Tax_Free
Ответ SMART789
когда бюджет будет на уровне победителей ЛЧ
или бюджет на уровне мальме хотя бы, ну или брюгге
+18
0
+18
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Вован Азаров
кукушка хвалит петуха
+16
0
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justbored
🤣🤦

Товарища Сталина за счастливое детство реже благодарили.
+16
0
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ArshiKerzhi
Кто вообще такой миллер??? Кусок г., которому дали подержать чужие активы. Тошнит от этого "чемпионства" и от этого этого пира во время чумы...
+14
0
+14
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Маршал Ней
Да-да, спасибо, что тратите госсударственные деньги, полученные от продажи "народного достояния" на игрушку Ротенберга, Миллера и близких к ним людей. Разве есть в стране более приоритетные направления и потребности, куда вложить деньги - что вы, все уже лучше, чем у кого бы то нибыло. Теперь можно и поиграться.

P.S. Жаль, что только один минус можно поставить.
+16
-2
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Дмитрий Берулава
Самый задизлайканный пост в этом месяце ?
+12
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leda53
Ответ SMART789
Сочи никакого отношения к Газпрому не имеет Все таки надо держать себя в руках и придумывать откровенную чушь
Верно — надо держать и не надо придумывать, а ещё стоило бы в зеркало смотреть: вдруг что-то не так?
ФК "Сочи" "в 2020 году получил 1,9 млрд руб. ($25 млн) от компании «Энергопром», связанной с «Газпромом» и в 2021 году начавшей процедуру ликвидации". Гугл в помощь, или Яндекс, или... )
+10
0
+10
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Sobachkin
Все было б супер, если б Миллер был частный бизнесмен или построили богатство сам, а не севший на газовую трубу друг ВВП, который взял игрушку себе. Вот и все. Он не ДеЛаурентис, ни Матещиц поконый.... вот и все. У нас в стране каждому олигарху игрушку дают, что бы они играли и народ не бузил. В какой это стране тренера назначает губернатор области? тьфу.... А так Зенит побеждает, Газпром тратит бабло, а в центре Вологды дома снова дровами топить будут и электропитания юзать.
+9
0
+9
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xyh7dzxkk9
Заголовок: «С помощью Миллера построили эту команду династию». Дальше просто читать не стал…
Может быть с помощью государственных денег построили? Признайте уже наконец, зачем скромничать
+9
0
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ilmir84
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Вор с медной мордой (с)
тот миллер, что на фото один сидит на трибуне в атрибутике ска, напоминает моего соседа, когда тот с опухшей мордой на стадионе сидел в развалочку и рядом с ним никто не садился из-за его перегара
+9
0
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ilmir84
Ответ SMART789
Сочи никакого отношения к Газпрому не имеет Все таки надо держать себя в руках и придумывать откровенную чушь
ну-ну, а боря вротенберг-старший не имеет отношения к вротенбрегу-младшему и вообще кооперативу озеро и не он ли в 2019 перетащил 9 зенитовцев к себе)))))). завуалированно, так или иначе, и сочи, и оренбург это фармы Зенита. только им по 7-8 голов накинули за матч. иные клубы долго бы горевали и искали причины, а тут как божий день все как и должно быть. тамошняя верхушка в угоду миллеру умеет спектакли разыгрывать. так скажем эти клубы как цепные псы-в их задачу входит сдерживать конкурентов питерцев и всячески помогать Зениту.
+9
-1
+8
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Evincive
"Лесть никогда не исходит от великих душ, она — удел мелких душонок, умеющих становиться еще мельче, чтобы войти в жизненную сферу важной персоны, к которой они тяготеют."
Оноре де Бальзак
+8
0
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Тиджани Бабангида
А достояние-то национальное
+8
-1
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ruy9obryb590
Грош цена этим победам внутри песочницы. Лакмусовая бумажка для этих тренеров с манагерами это международные соревнования. А выступления в них мы помним)))
Так что меряйтесь далее пипками внутри песочницы и возвеличивайте себя. В остальном мире вы дилетанты. Смиритесь.
+7
-1
+6
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ilmir84
Ответ Penarol
Можно по разному относиться к Миллеру, но то, что он адекватный «владелец» клуба, отрицать бессмысленно. Федун пытался, но не потянул. Умяров поигрался в любовь вообще с нулевым выхлопом. Галицкий вечно в ожидании, Динамо в дрязгах и надеждах. Миллер и Гинер - единственные, у кого получилось. Пока.
Если сравнить Гинера и миллера то первый пришел и можно сказать с нуля начал и его не проталкивали по карьерной лестнице статусные дяди. Гинер как бизнесмен привлекал инвесторов выступлениями клуба и титулами. миллер же посажен сверху и просто за счет своей преданности путину "достиг" титула самого богатого госчиновника страны, а очень многих спонсоров просто привязали к зениту добровольно-принудительно. и кстати таким бюджетом и возможностями управленцы в зените распоряжались неэффективно. будь у Гинера ресурсы, сопоставимые с газпромом, не бывать питеру чемпионом ох как долго. вся разница в контроле и отчетности по тратам-если в ЦСКА, образно выражаясь, за каждую копейку, каждый цент отчитывались и эффективность вложений была для нашего футбола близка к идеальной, то при миллере в зените распилы, траты и просто сор деньгами не поддается подсчету. про стадионы, даже разные по конструкции и стоимости можно сказать-один строили на ограниченном пространстве на кредит буквально экономя каждый рубль, другой на просторном острове, с кучей переделок, недочетов и скандалов с затяжкой сроков
+6
0
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ilmir84
Ответ Potors
Если бы Миллер был self-made миллиардером, который собственным трудом и талантом пришёл к текущему богатству, а теперь активно поддерживает спорт в родном городе - вопросов бы не было. Но есть нюанс...
знамо дело что за нюанс)
+6
0
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#nikon
Пять побед Зенита подряд ещё не дают возможности правильно оценить наш чемпионат. Надо, чтобы Зенит победил 25 раз подряд. Вот тогда можно будет делать выводы.
+6
-1
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капралъ
помрёт чухонец, и в 1 лигу обратно...
+5
0
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bedLaM
фу, мерзость, кандидат на самый заминусованный пост года.
+5
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