68 комментариев

Текст, в котором очень много «спасибо».

«Пять из пяти.

И пять лучей второй звезды

На петербургском небосклоне засияли ярко.

Празднуй, футбольная столица!

«Зенит» – чемпион!»

Так «Зенит» с пятым подряд титулом поздравил Алексей Миллер, главный патрон клубов Петербурга. «Зенит» и СКА постоянно подчеркивают его роль в успехах – а когда он отвечает, молниеносно забирают слова на сайты и в соцсети.

Миллер настолько важен, что в чемпионстве «Зенита» Роман Ротенберг нашел связь между футболом и хоккеем – и речь не только о городе. Вот фрагмент его поздравления:

« С помощью «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию . В наше время, когда во всех видах спорта сильные команды жестко конкурируют друг с другом, это почти чудо – стать первыми пять раз подряд. За эти годы сменилось несколько поколений футболистов, а результат остается прежним – «Зенит» забирает золотые медали.

Вторая звезда над эмблемой – историческое достижение. Не будем забывать, что девять из десяти чемпионских успехов «Зенита» случились в эпоху сотрудничества с «Газпромом» . Команда и до этого была популярной и радовала болельщиков красивым футболом, но по-настоящему высокие и стабильные результаты появились с приходом эффективных и профессиональных газпромовских менеджеров .

СКА в этом году внес свой вклад в копилку успехов петербургского спорта – мы завоевали Кубок Континента и в очередной раз добрались до финала Западной конференции. По примеру «Зенита» шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию».

Правда, теплота взаимодействия с «Зенитом» и СКА у Миллера разная. И сейчас вы в этом убедитесь.

Миллер постоянно ходит на матчи «Зенита», созванивается с Семаком и поздравляет клуб после каждого титула

Удивительно, но в последнее время «Зенит» и Миллер не так часто пересекаются в публичном поле, хотя его все еще регулярно показывают в вип-ложе на «Газпром-Арене» – конечно, в клубном шарфике. Сергей Семак рассказывал, что он чаще общается с Миллером по телефону:

«Встречи происходят нечасто, но они есть. Больше общаемся по телефону, после матчей делимся своими ощущениями от того, что и как происходит в команде. Ощущения часто совпадают».

«Зенит» от лица клуба в основном поздравляет Миллера с днями рождения. Так выглядело последнее: «Уважаемый Алексей Борисович! Мы благодарим Вас за поддержку, желаем Вам здоровья и сохранения того духа болельщика, благодаря которому не только футбол, но и весь спорт в России вышел на совершенно новый уровень! Пусть главным подарком в этом году станет долгожданная вторая золотая звезда на эмблеме любимого клуба!»

Главным спикером по Миллеру стал генеральный директор клуба Александр Медведев. Он часто рассказывает о контакте с боссом «Газпрома».

«Алексей Борисович нашел время заехать на тренировку «Зенита» на сборах. Он пообщался с ребятами, конечно, с главным тренером команды Сергеем Семаком. Очень интересовался, как идет подготовка к продолжению сезона, в каком состоянии находятся футболисты, когда прибудет наш новичок Роберт Ренан. Мы поделились с Алексеем Борисовичем своими соображениями по поводу того, как идет подготовка, какие у нас планы. В целом, это была очень полезная и хорошая встреча», – говорил Медведев этой зимой.

А вот его слова летом, в начале сезона: «Хочу отметить, что, несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах. Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует. Имеет свое мнение, при этом прислушивается к мнениям других».

Миллер поздравляет «Зенит» с титулами и победами, произносит речи на чемпионских мероприятиях. Разумеется, все они заканчиваются словами «Зенит» – чемпион».

•‎ Весна-2021, после третьего чемпионства подряд: «Третий подряд чемпионский трофей на нашей аллее. Золотой аллеей гордится футбольная столица. «Зенит» – чемпион!»

•‎ Весна-2022, после четвертого чемпионства подряд: «Футбольная столица растет и строится! Всех с победой. «Зенит» – чемпион!»

•‎ Лето-2022, после Суперкубка: «Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 – это самый крупный счет в истории игр за Суперкубок страны. А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита». Это 21-й трофей «Зенита» в XXI веке. Молодцы! Так держать! «Зенит» – чемпион!»

«Спасибо Алексею Борисовичу, приятно, что он поддерживал СКА с трибун». Роман Ротенберг очень старается, но как будто безответно

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, регулярно благодарит и поздравляет Миллера. Тренер-менеджер упоминал босса «Газпрома» и после вылета СКА, и после победы баскетбольного «Зенита» в Единой лиге ВТБ, и после регулярных матчей, на которые приходит патрон.

Приготовьтесь, сейчас будет подборка обращений и поздравлений от Ротенберга! Для удобства мы разбили их на рубрики.

Спасибо за помощь, доверие и многолетнюю поддержку

•‎ «Хочу поблагодарить нашего спонсора и Алексея Миллера лично, который нам доверяет и с которым мы обсуждали на полном доверии, как нужно усилить команду».

•‎ «ПАО «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер постоянно поддерживают нас, и мы это чувствуем».

•‎ «Наконец-то поздравили с днем рождения Алексея Борисовича Миллера. «Газпром» и лично Алексей Борисович очень многое делают для нас. Он постоянно поддерживает, мотивирует. Эта поддержка очень важна, чтобы нам двигаться вперед. Это подарок на день рождения Алексею Борисовичу. Дальше – больше. Все только начинается».

•‎ «Отдельное спасибо «Газпрому» и лично Алексею Борисовичу Миллеру за многолетнюю поддержку! Все эти годы мы неизменно ее чувствуем – без этой помощи невозможно представить все наши победы».

•‎ «В нас верят наше руководство и спонсоры. Компания «Газпром» и Алексей Борисович Миллер поддерживают нас, поэтому очень важно выигрывать. Нужно улучшить детали».

Спасибо за победу

•‎ «Выиграли Кубок Континента – это дорогого стоит. Мы обещали Миллеру выиграть Кубок Гагарина. Надо добавить и победить. Мы усилимся и вернемся сильнее».

Спасибо за посещение матчей

•‎ «Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за поддержку на сегодняшнем матче! Всегда большая честь видеть Вас в Ледовом дворце».

•‎ «Хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» и Алексею Борисовичу Миллеру, который за нас болеет и во всем помогает. Очень приятно, что он поддерживал нас с трибун. Это важно для всего нашего клуба. Мы постоянно на связи и вместе сможем еще усилиться к следующему сезону».

Спасибо за экономическое благополучие страны

•‎ «Сложно переоценить Ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Более 20 лет вы руководите ПАО «Газпром». За это время корпорация прошла феноменальный путь – она стала лидером экономики России и мировым лидером в своей отрасли, обрела большой международный авторитет, превратилась в настоящий бренд, тесно связанный с такими понятиями, как «тепло и свет», «качество», «профессионализм». Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – это Ваши успехи»

Спасибо за поддержку «Зенита», СКА и массового спорта

• «Мы благодарны Вам за то, что вы находите время для поддержки отечественного спорта во всех его проявлениях – от массовой физической культуры до профессионального спорта высших достижений. Каждый год по всей России появляются все новые и новые физкультурно-оздоровительные комплексы «Газпрома», а поддерживаемые Вами «Зенит» и СКА добиваются высочайших достижений, завоевывают самые главные трофеи в своих чемпионатах. Вот и в этом сезоне футбольный и хоккейный клубы из Петербурга уверенно лидируют в турнирной таблице и продолжают сражаться за чемпионство. Каждую нашу победу мы посвящаем Вам!»

•‎ «Спасибо группе компаний «Газпром» и Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную поддержку и готовность посвящать столько времени развитию спорта в стране».

•‎ «Отдельные поздравления – Алексею Борисовичу Миллеру, чья поддержка и любовь к петербургскому спорту позволяют командам год за годом выигрывать трофеи для нашего города. Без такого внимания и многолетней адресной помощи «Газпрома» добиваться успехов было бы невозможно».

А как в обратную сторону? Публично – никак. В отличие от «Зенита», после побед СКА Миллер не выступал с речами и не давал интервью пресс-службе хоккейного клуба. В теге Миллера на сайте СКА – четыре поздравления с днями рождения (2015, 2020, 2022 и 2023). Лишь в конце сезона-2021/22 в «Газпроме» рассказали о встрече босса с Ротенбергом.

Пока на этом все.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Гальперин, Алексей Филиппов