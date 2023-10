Вы уже забыли, но эти русские хоккеисты играли в НХЛ

Это не фотошоп.

НХЛ – настоящий магнит для игроков любого уровня. Практически каждый хоккеист готов сорваться и уехать за океан даже с минимальными шансами попасть в основу – было бы предложение. Но не у всех получается проявить себя в лучшей лиге мира: из 290 русских игроков, выходивших в официальных матчах, с ходу можно назвать разве что сотню. Остальные либо почти не получили шансов, либо не воспользовались ими – и их пребывание за океаном подстерлось в памяти болельщиков.

Давайте посмотрим на нынешних игроков КХЛ, которые могут похвастать тем, что играли в НХЛ – хотя не все об этом помнят.

Вратарь Артем Загидулин не очень вовремя поехал за океан: начало пандемии, резкое окончание регулярки, перенос старта следующего сезона. Но 28 минут в НХЛ за «Калгари» у него все же есть (11 бросков – 9 сэйвов).

Формально Игорь Бобков так ни разу и не вышел в официальном матче регулярки, но 7 раз был в заявке на игру и сидел на скамейке «Анахайма», готовый выйти – давайте зачитаем.

Защитник Александр Елесин уезжал из «Локомотива» в двухлетнюю командировку, за время которой провел 4 матча в «Калгари».

Поездка Андрея Миронова в «Колорадо» сейчас кажется чем-то из другой жизни. Защитник провел 10 матчей в сезоне-2017/18, немного поиграл в АХЛ, а все остальное время просто оставался вне заявки.

У нынешнего состава СКА не так много энхаэловского опыта, как прежде, но у защитника Андрея Педана он есть – в сезоне-2015/16 провел 13 матчей за «Ванкувер».

Поездка Егора Яковлева за океан получилась недолгой, но совсем неудачной ее не назвать – 25 матчей за «Нью-Джерси», 2+5 и 16 передач в фарме (за 19 матчей). Хотя в «Магнитке», конечно, у защитника более заметная роль.

Это сейчас «Авангард» ищет варианты обмена Богдана Киселевича, а в 2018-м защитник подписал односторонний (!) контракт с «Флоридой» и провел 32 матча (0+8). Перед дедлайном его отправили в «Виннипег», но «Джетс» он не пригодился.

В плане игры у Виктора Антипина в «Баффало» было не все так плохо – 47 матчей, 0+10, айстайм 15 минут (хотя иногда и по 22 играл). но вот сотрясение мозга в конце регулярки, когда со льда его увозили на носилках, кажется, отпугнуло клубы НХЛ с предложениями.

Пример Игоря Ожиганова – тот редкий случай, когда поехал в НХЛ, отыграл только в клубе НХЛ и вернулся. 53 матча за «Торонто» (3+4) не вдохновили защитника на то, чтобы остаться за океаном.

Никита Трямкин так резко вернулся из «Ванкувера» в родной «Автомобилист», как будто и не было этих 77 матчей в НХЛ (3+8). Даже в «Кэнакс» не поняли, почему один из их топовых защитников уехал.

После сезона-2018/19 Егор Коршков рванул за океан – в систему «Торонто», стал третьим снайпером в ахаэловском фарме и получил вызов в основу. Итог – гол в первом же матче НХЛ при 10:08 на льду. Но та игра так и осталась единственной для нынешнего нападающего «Амура».

Нападающий Андрей Чибисов только готовится дебютировать за «Трактор» после травмы, а два с половиной года назад он выходил на лед в джерси «Виннипега» – 2 матча, 0 очков.

Приключения Вадима Шипачева в «Вегасе» получились слишком эпичными, чтобы их так легко забыть. Но своей сумасшедшей результативностью в КХЛ он стер те воспоминания из памяти болельщиков.

Максим Летунов забивал в НХЛ, когда Игорь Ларионов еще и не думал начинать клубную карьеру тренера. Но «Сан-Хосе» больше трех матчей не дал нападающему, а «Рейнджерс» и «Каролина» не поднимали в основу. Интересно, что в 2014-м его во втором раунде вообще выбирал «Сент-Луис», а потом обменял в «Аризону».

Летом 2021-го Кирилл Семенов прощался с «Авангардом», а в декабре уже снова играл за команду. Командировка в «Торонто» получилась недолгой: 3 матча в основе, 9 – в АХЛ.

Ради игры в НХЛ нападающий Сергей Толчинский уже в 17 лет рванул за океан. Его не драфтовали, но контракт с «Каролиной» он все же подписал. Хотя клуб так и не поверил в негабаритного нападающего – дал только по 2 матча в двух сезонах.

В системе ЦСКА Данила Юртайкина еще периодически спускают в ВХЛ, а ведь нападающий играл за «Сан-Хосе», пусть и в четырех матчах (0+0).

Владимир Ткачев этим летом собирался в НХЛ – и это было сложно ассоциировать с возвращением. Но он играл за «Кингс» в сезоне-2021/22, пусть всего 4 матча (0+2). Интересно, что нападающий еще в 2014-м подписал контракт с «Эдмонтоном» – но лига его отменила.

Ивана Чеховича «Сан-Хосе» выбрал только в 7-м раунде, но это не помешало ему дебютировать в НХЛ – 4 матча (0+1). Будет ли возвращение – непонятно, но у форварда контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2024/25.

«Филадельфия» выбрала Германа Рубцова в первом раунде драфта-2016, но за 5 сезонов за океаном он сыграл только 4 матча (0+0). Уже 25-летний нападающий пытается перезагрузить свою карьеру в «Спартаке».

Виталий Абрамов долго не хотел возвращаться на родину, но в «Оттаве» ему давали не больше двух матчей за сезон (5 игр, 1+0). А с ЦСКА взял уже два Кубка Гагарина.

Нападающий Даниил Тарасов проводит свои первые матчи за «Куньлунь», а 8,5 лет назад проводил первые и последние – за «Сан-Хосе» (5, 0+1).

Сергей Широков сейчас - один из топовых ветеранов КХЛ, а в 2009-м считался бунтарем, уехавшим за океан. Его «Ванкувер» дойдет до финала Кубка Стэнли-2011, но нападающий не примет в этом непосредственного участия – 8 матчей за два сезона, 1+0.

Выбранный во втором раунде Александр Хохлачев считался одним из самых ярких проспектов «Бостона», но в итоге 9 матчей, 0+0 и нашивка альтернативного капитана в «Амуре».

Станислав Галиев с 16 лет пробивался в Америке, но в итоге за фарм-клуб «Вашингтона» играл гораздо чаще (95 очков в 161 игре), чем за главную команду (1+3 в 26 матчах).

Кажется, это помнит только сам Евгений Грачев. Капитан «Амура» – бывший игрок «Рейнджерс» и «Сент-Луиса». Выбранный в третьем раунде нападающий провел в НХЛ 34 матча и выбил 1+3. Было это 11 лет назад.

Михаил Воробьев – один из недавних игроков НХЛ, но все же на 4-й сезон в России его попытки закрепиться в «Филадельфии» (35 матчей, 2+3) как-то подстерлись.

Свою первую попытку пробиться в НХЛ Николай Прохоркин предпринял аж в 2012-м, а дебютировал за «Лос-Анджелес» только в 2019-м (43 матча, 4+10). Но поскольку все остальное время он играл в России, его отъезды кто-то мог и не заметить.

Сезон-2015/16 Сергей Плотников начинал в одной команде с Малкиным, а заканчивал – одноклубником Шейна Доуна. Но ни за «Питтсбург», ни за «Аризону» он не смог забить гол (45 матчей, 0+3).

Валентин Зыков заокеанскому хоккею отдал 8 лет – и в итоге 55 матчей в НХЛ за «Каролину», «Эдмонтон» и «Вегас» себе выбил.

У Владислава Каменева в «Колорадо» и «Нэшвилле» получилось не все, что он хотел, но 66 матчей в главной лиге (3+10) – тоже хороший результат.

Когда КХЛ только делала первые шаги. нападающий Владимир Жарков бился за место в основе «Нью-Джерси» – и небезуспешно: 82 матча за 4 сезона (2+14).

Антон Слепышев лично наблюдал становление Коннора Макдэвида во взрослом хоккее, иногда даже пересекался с ним на льду. Всего у Слепышева – 10+13 в 102 матчах НХЛ.

У Сергея Калинина в Национальной лиге набралось больше 120 матчей за «Нью-Джерси» (10+9), но в КХЛ его роль на льду все же куда заметнее.

Сложно поверить, но Николай Голдобин сыграл всего на 30 матчей больше в КХЛ, чем в НХЛ. За океаном у него набралось 125 игр в составе «Сан-Хосе» и «Ванкувера», но как лидера его там не рассматривали. И зря.

Последние 10 сезонов Андрей Локтионов играет в России, поэтому можно было и запамятовать, что в начале десятых его приглашали в сборную из НХЛ – «Лос-Анджелеса», «Нью-Джерси», «Каролины» (155 матчей, 22+26). С «Кингс» выиграл Кубок Стэнли, хотя в том плей-офф сыграл только два матча.

Фото: East News/AP Photo/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, Chris Carlson, Larry MacDougal, Mark Zaleski, Wilfredo Lee, Chris Young, Jack Dempsey, Paul Chiasson/The Canadian Press via AP,Sean Kilpatrick, Nick Wass, John Locher, Paul Sakuma, Winslow Townson, Ross D. Franklin, Cal Sport Media via AP Images, Matt Slocum, Karl B DeBlaker, Paul Sancya, Seth Wenig, Jason Franson, Rick Scuteri, EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP