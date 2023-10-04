Про КХЛ
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Вы уже забыли, но эти русские хоккеисты играли в НХЛ

Питтсбург Питтсбург
Сергей Плотников Сергей Плотников
Рейнджерс Рейнджерс
Михаил Воробьев Михаил Воробьев
Артем Загидулин Артем Загидулин
Виктор Антипин Виктор Антипин
Николай Прохоркин Николай Прохоркин
Анахайм Анахайм
Сент-Луис Сент-Луис
Игорь Бобков Игорь Бобков
Аризона Аризона
Баффало Баффало
Евгений Грачев Евгений Грачев
Владислав Каменев Владислав Каменев
Николай Голдобин Николай Голдобин
Эдмонтон Эдмонтон
Сергей Калинин Сергей Калинин
Владимир Жарков Владимир Жарков
Никита Трямкин Никита Трямкин
Антон Слепышев Антон Слепышев
Валентин Зыков Валентин Зыков
Игорь Ожиганов Игорь Ожиганов
Андрей Чибисов Андрей Чибисов
Егор Коршков Егор Коршков
Виннипег Виннипег
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Это не фотошоп.

НХЛ – настоящий магнит для игроков любого уровня. Практически каждый хоккеист готов сорваться и уехать за океан даже с минимальными шансами попасть в основу – было бы предложение. Но не у всех получается проявить себя в лучшей лиге мира: из 290 русских игроков, выходивших в официальных матчах, с ходу можно назвать разве что сотню. Остальные либо почти не получили шансов, либо не воспользовались ими – и их пребывание за океаном подстерлось в памяти болельщиков.

Давайте посмотрим на нынешних игроков КХЛ, которые могут похвастать тем, что играли в НХЛ – хотя не все об этом помнят.

Вратарь Артем Загидулин не очень вовремя поехал за океан: начало пандемии, резкое окончание регулярки, перенос старта следующего сезона. Но 28 минут в НХЛ за «Калгари» у него все же есть (11 бросков – 9 сэйвов).

Формально Игорь Бобков так ни разу и не вышел в официальном матче регулярки, но 7 раз был в заявке на игру и сидел на скамейке «Анахайма», готовый выйти – давайте зачитаем.

Защитник Александр Елесин уезжал из «Локомотива» в двухлетнюю командировку, за время которой провел 4 матча в «Калгари».

Поездка Андрея Миронова в «Колорадо» сейчас кажется чем-то из другой жизни. Защитник провел 10 матчей в сезоне-2017/18, немного поиграл в АХЛ, а все остальное время просто оставался вне заявки.

У нынешнего состава СКА не так много энхаэловского опыта, как прежде, но у защитника Андрея Педана он есть – в сезоне-2015/16 провел 13 матчей за «Ванкувер».

Поездка Егора Яковлева за океан получилась недолгой, но совсем неудачной ее не назвать – 25 матчей за «Нью-Джерси», 2+5 и 16 передач в фарме (за 19 матчей). Хотя в «Магнитке», конечно, у защитника более заметная роль.

Это сейчас «Авангард» ищет варианты обмена Богдана Киселевича, а в 2018-м защитник подписал односторонний (!) контракт с «Флоридой» и провел 32 матча (0+8). Перед дедлайном его отправили в «Виннипег», но «Джетс» он не пригодился.

В плане игры у Виктора Антипина в «Баффало» было не все так плохо – 47 матчей, 0+10, айстайм 15 минут (хотя иногда и по 22 играл). но вот сотрясение мозга в конце регулярки, когда со льда его увозили на носилках, кажется, отпугнуло клубы НХЛ с предложениями.

Пример Игоря Ожиганова – тот редкий случай, когда поехал в НХЛ, отыграл только в клубе НХЛ и вернулся. 53 матча за «Торонто» (3+4) не вдохновили защитника на то, чтобы остаться за океаном.

Никита Трямкин так резко вернулся из «Ванкувера» в родной «Автомобилист», как будто и не было этих 77 матчей в НХЛ (3+8). Даже в «Кэнакс» не поняли, почему один из их топовых защитников уехал.

После сезона-2018/19 Егор Коршков рванул за океан – в систему «Торонто», стал третьим снайпером в ахаэловском фарме и получил вызов в основу. Итог – гол в первом же матче НХЛ при 10:08 на льду. Но та игра так и осталась единственной для нынешнего нападающего «Амура».

Нападающий Андрей Чибисов только готовится дебютировать за «Трактор» после травмы, а два с половиной года назад он выходил на лед в джерси «Виннипега» – 2 матча, 0 очков.

Приключения Вадима Шипачева в «Вегасе» получились слишком эпичными, чтобы их так легко забыть. Но своей сумасшедшей результативностью в КХЛ он стер те воспоминания из памяти болельщиков.

Максим Летунов забивал в НХЛ, когда Игорь Ларионов еще и не думал начинать клубную карьеру тренера. Но «Сан-Хосе» больше трех матчей не дал нападающему, а «Рейнджерс» и «Каролина» не поднимали в основу. Интересно, что в 2014-м его во втором раунде вообще выбирал «Сент-Луис», а потом обменял в «Аризону».

Летом 2021-го Кирилл Семенов прощался с «Авангардом», а в декабре уже снова играл за команду. Командировка в «Торонто» получилась недолгой: 3 матча в основе, 9 – в АХЛ.

Ради игры в НХЛ нападающий Сергей Толчинский уже в 17 лет рванул за океан. Его не драфтовали, но контракт с «Каролиной» он все же подписал. Хотя клуб так и не поверил в негабаритного нападающего – дал только по 2 матча в двух сезонах.

В системе ЦСКА Данила Юртайкина еще периодически спускают в ВХЛ, а ведь нападающий играл за «Сан-Хосе», пусть и в четырех матчах (0+0).

Владимир Ткачев этим летом собирался в НХЛ – и это было сложно ассоциировать с возвращением. Но он играл за «Кингс» в сезоне-2021/22, пусть всего 4 матча (0+2). Интересно, что нападающий еще в 2014-м подписал контракт с «Эдмонтоном» – но лига его отменила.

Ивана Чеховича «Сан-Хосе» выбрал только в 7-м раунде, но это не помешало ему дебютировать в НХЛ – 4 матча (0+1). Будет ли возвращение – непонятно, но у форварда контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2024/25.

«Филадельфия» выбрала Германа Рубцова в первом раунде драфта-2016, но за 5 сезонов за океаном он сыграл только 4 матча (0+0). Уже 25-летний нападающий пытается перезагрузить свою карьеру в «Спартаке».

Виталий Абрамов долго не хотел возвращаться на родину, но в «Оттаве» ему давали не больше двух матчей за сезон (5 игр, 1+0). А с ЦСКА взял уже два Кубка Гагарина.

Нападающий Даниил Тарасов проводит свои первые матчи за «Куньлунь», а 8,5 лет назад проводил первые и последние – за «Сан-Хосе» (5, 0+1).

Сергей Широков сейчас - один из топовых ветеранов КХЛ, а в 2009-м считался бунтарем, уехавшим за океан. Его «Ванкувер» дойдет до финала Кубка Стэнли-2011, но нападающий не примет в этом непосредственного участия – 8 матчей за два сезона, 1+0.

Выбранный во втором раунде Александр Хохлачев считался одним из самых ярких проспектов «Бостона», но в итоге 9 матчей, 0+0 и нашивка альтернативного капитана в «Амуре».

Станислав Галиев с 16 лет пробивался в Америке, но в итоге за фарм-клуб «Вашингтона» играл гораздо чаще (95 очков в 161 игре), чем за главную команду (1+3 в 26 матчах).

Кажется, это помнит только сам Евгений Грачев. Капитан «Амура» – бывший игрок «Рейнджерс» и «Сент-Луиса». Выбранный в третьем раунде нападающий провел в НХЛ 34 матча и выбил 1+3. Было это 11 лет назад.

Михаил Воробьев – один из недавних игроков НХЛ, но все же на 4-й сезон в России его попытки закрепиться в «Филадельфии» (35 матчей, 2+3) как-то подстерлись.

Свою первую попытку пробиться в НХЛ Николай Прохоркин предпринял аж в 2012-м, а дебютировал за «Лос-Анджелес» только в 2019-м (43 матча, 4+10). Но поскольку все остальное время он играл в России, его отъезды кто-то мог и не заметить.

Сезон-2015/16 Сергей Плотников начинал в одной команде с Малкиным, а заканчивал – одноклубником Шейна Доуна. Но ни за «Питтсбург», ни за «Аризону» он не смог забить гол (45 матчей, 0+3).

Валентин Зыков заокеанскому хоккею отдал 8 лет – и в итоге 55 матчей в НХЛ за «Каролину», «Эдмонтон» и «Вегас» себе выбил.

У Владислава Каменева в «Колорадо» и «Нэшвилле» получилось не все, что он хотел, но 66 матчей в главной лиге (3+10) – тоже хороший результат.

Когда КХЛ только делала первые шаги. нападающий Владимир Жарков бился за место в основе «Нью-Джерси» – и небезуспешно: 82 матча за 4 сезона (2+14).

Антон Слепышев лично наблюдал становление Коннора Макдэвида во взрослом хоккее, иногда даже пересекался с ним на льду. Всего у Слепышева – 10+13 в 102 матчах НХЛ.

У Сергея Калинина в Национальной лиге набралось больше 120 матчей за «Нью-Джерси» (10+9), но в КХЛ его роль на льду все же куда заметнее.

Сложно поверить, но Николай Голдобин сыграл всего на 30 матчей больше в КХЛ, чем в НХЛ. За океаном у него набралось 125 игр в составе «Сан-Хосе» и «Ванкувера», но как лидера его там не рассматривали. И зря.

Последние 10 сезонов Андрей Локтионов играет в России, поэтому можно было и запамятовать, что в начале десятых его приглашали в сборную из НХЛ – «Лос-Анджелеса», «Нью-Джерси», «Каролины» (155 матчей, 22+26). С «Кингс» выиграл Кубок Стэнли, хотя в том плей-офф сыграл только два матча.

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Фото: East News/AP Photo/Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, Chris Carlson, Larry MacDougal, Mark Zaleski, Wilfredo Lee, Chris Young, Jack Dempsey, Paul Chiasson/The Canadian Press via AP,Sean Kilpatrick, Nick Wass, John Locher, Paul Sakuma, Winslow Townson, Ross D. Franklin, Cal Sport Media via AP Images, Matt Slocum, Karl B DeBlaker, Paul Sancya, Seth Wenig, Jason Franson, Rick Scuteri, EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

8 комментариев

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Latenight Radio
Антон Слепышев лично наблюдал становление Коннора Макдэвида во взрослом хоккее, иногда даже пересекался с ним на льду.

Не просто иногда пересекался. Слепышев сыграл в самом первом матче и вышел в самой первой смене(!) Коннора в НХЛ, Мак в той игре против СЛБ центрил его и Холла. Антон - безусловная легенда Эдмонтона)
+4
0
+4
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FaithDevotion
«Его «Ванкувер» выиграет Кубок Стэнли-2011». Увы, но ошибочка)
+2
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Антон Руднев
Автор
Ответ FaithDevotion
«Его «Ванкувер» выиграет Кубок Стэнли-2011». Увы, но ошибочка)
Да, выдал желаемое за действительное. Поправил, спасибо)
+1
0
+1
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Vitali Remets
в 2011 году Ванкувер проиграл Бостону 0-4 в финале кубка Стэнли, так-что без кубка Стэнли остался не только Широков , а весь состав Ванкувера
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Сергей Косомов
А где упоминание про Григоренко?
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Haman
Мне еще запомнился Александр Печурский и его единственный матч в НХЛ в «Питтсбурге» в сезоне 2009-10. Парень-то был толковый, по юниорам выиграл золото и серебро ЮЧМ со сборной. Но во взрослом хоккее не сложилось, даже в КХЛ он не был особо заметен.

Туда же и Виктор Тихонов-младший, становившийся аж целым лучшим бомбардиром и нападающим ЧМ, но не заигравший за Океаном :)
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Антон Руднев
Автор
Ответ Vitali Remets
в 2011 году Ванкувер проиграл Бостону 0-4 в финале кубка Стэнли, так-что без кубка Стэнли остался не только Широков , а весь состав Ванкувера
Да, конечно, вы правы. Память подвела)
Поправил)
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Haman
Ответ Сергей Косомов
А где упоминание про Григоренко?
Который из? Игорь Григоренко тоже делал заход в систему «Детройта» (уже после аварии), но дальше фарма дело не пошло.
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