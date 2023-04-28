Чья возьмет теперь?

Казань совершила мощный камбэк с «минус 2» в финале Кубка Гагарина и перевела серию с ЦСКА в седьмую игру!

Безусловно, очень крутое достижение, но если вдуматься: впечатляет только то, как команда вернулась. Сам факт, что будет седьмой матч, как будто бы и не волнует никого. И это объяснимо: в КХЛ регулярно играют максимально растянутые финалы – за 15 лет лиги будет уже седьмая серия с семью матчами. То есть это происходит в половине случаев (минус недоигранный коронавирусный плей-офф). Естественно, к таким моментам начинаешь привыкать – более того, финал двух лучших команд сезона и подразумевается как что-то напряженное и боевое. Он и должен быть продолжительным.

Интересно, что лига с первого же сезона стала приучать болельщиков к семиматчевым сериям – стараниями как раз «Ак Барса». Легендарная команда с Зариповым, Морозовым, Никулиным и разными финнами сначала отработала по полной программе с «Локомотивом», а на следующий год – с ХК МВД Знарка. И ведь оба раза Казань была на грани – уступала 2-3 в серии и могла проиграть, но в итоге забирала шестой матч, а потом и кубок, который неофициально стал называться «татарина».

Вообще в истории «Ак Барса» было немало серий с решающими матчами – и камбэк с 1-3 тоже происходил: в четвертьфинале Востока-2016 команда вернулась в серию с «Салаватом Юлаевым». Да и вообще отставание в две победы (0-2) команда не раз отыгрывала (финал Востока-2021, полуфинал Востока-2013). Но не всегда это в итоге заканчивалось победой Казани.

Более того, она проиграла все три последних семиматчевых серии. А если перевести в годы, то это звучит вообще кошмарно: «Ак Барс» не выиграл ни одной максимальной серии почти за 10 лет. Но оставим это для татарстанских страшилок.

У ЦСКА – обратная ситуация. Армейцы, кажется, просто обожают полноценные серии. Они доводят до седьмых матчей даже те спарринги, в которых заведомо сильнее – и выигрывают их.

Если б ЦСКА не разобрался досрочно с Питером (всего-то 6 игр), то сейчас у москвичей было бы шесть максимально долгих серий подряд!

Любопытно, что у Сергея Федорова только второй год тренерской карьеры, а опыт 7-матчевых серий у него богаче, чем у Билялетдинова (четвертьфинал в 2009-м играли до трех побед). Более того, ЦСКА при нем ни разу не проигрывал в решающие моменты.

Да чего там – Федоров пока вообще не проиграл ни одной серии. Но когда-то все происходит в первый раз. Ключевой вопрос: сейчас или нет?

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Максим Богодвид, Владимир Астапкович