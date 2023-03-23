7 комментариев

Ларионов изменил нашу лигу.

«Торпедо» проиграло СКА и в четвертом матче – даже несмотря на 3:1 к 50-й минуте. Казалось бы, магия атакующего хоккея и самого Ларионова с этим должна была закончиться... Ничего подобного! Тренер уже многому научил лигу, а сегодня еще показал, как достойно принимать поражения.

Выступление с ярким спичем перед полной ареной, благодарной тренеру после поражения в серии 0-4. Когда вы такое вообще видели?

Ларионов благодарил всех – игроков, персонал, болельщиков. Но, кажется, самое время сказать спасибо и самому тренеру: его «Торпедо» стало украшением сезона.

Ларионов показал всем, что такое атакующий хоккей

«Стиль игры будет у нас привлекательный, быстрый, атакующий, компактный, но с полным контролем шайбы, то есть «контроль шайбы – контроль игры», – рассказывал Игорь Ларионов перед стартом регулярки Казанскому и Николишину. В эти красивые слова очень хотелось верить, хотя все понимали, что это какая-то утопия.

В первом же матче сезона «Торпедо» со своим действительно привлекательным стилем проиграло «Магнитке» 4:5, пропустив решающий гол за 4 секунды до сирены! Все, конец сказкам про атаку? Начнем с постановки обороны?

Но нет, Ларионов вообще ни на секунду не отступил от своего плана (кажется, даже мысли не было) – и стал побеждать. Не всегда, но очень часто – обыгрывал аутсайдеров, фаворитов. Потом им же проигрывал – но никто в «Торпедо» не расстраивался, не делал оргвыводов, не отчислял игроков, не ставил сроки перед тренером.

Такого просто не бывает в КХЛ: это ведь хоккей, тут главное – результат!

А, оказалось, что в хоккее главное – сам хоккей: веселая игра, смысл которой – забросить больше шайб, чем соперник. И Нижний забрасывал: больше него (204) в регулярке настреляли только ЦСКА и СКА – но вы сравните составы команд! И ведь дело даже не в том, сколько забивали нижегородцы, а в том, как они это делали.

Даже в плей-офф «Торпедо» не отошло от своего стиля

Еще по ходу сезона возникали мнения, что в кубковых матчах Нижнему ничего не светит – мол, там все будет по-другому. И казалось, что «Торпедо» действительно перестроится и сыграет иначе в плей-офф, но на деле Ларионов и его команда не изменили себе ни на секунду.

В серии с «Динамо» нижегородцы предстали гибкой командой, и если упрощали игру, то в каких-то отдельных моментах. В остальном же – играли так, как всю регулярку: быстрые короткие передачи, высочайшая скорость и постоянное движение вперед. И такой хоккей реально смотрелся здорово.

Против СКА команда не побоялась играть с позиции силы, и счет 0-4 вообще не отражает того, что происходило на льду. Конечно, искать логику в хоккее – занятие неблагодарное, но Нижний должен был брать как минимум одну игру в этой серии. А то и две.

Вряд ли кто-то ожидал, что «Торпедо» пройдет СКА, но даже за эти четыре матча нижегородцы заставили прилично попотеть армейцев, которым пришлось перестраиваться, чтобы справляться со скоростной и задорной игрой соперника.

Единственное, чего не хватило команде Ларионова – опыта. Более мастеровитые игроки петербуржцев решали именно на опыте, который позволял им к каким-то моментам подойти более хладнокровными. Это то, что сделало разницу во всей серии.

Ларионов доказал, что не нужны советские предсезонки

Очень хочется верить, что тенденция с изнурительными сборами после примера «Торпедо» просто пропадет. Как выяснилось, все разговоры про закладывание фундамента на предсезонке – не более чем миф. Совсем не обязательно гонять кроссы и пахать на жаре, бегать с баллонами и так далее.

Ларионов и его помощник по физподготовке Филипп Арзамазов доказали, что физическое состояние команды формируется за счет других вещей и нет никакого фундамента, на котором можно ехать весь сезон и поддерживать его в каких-то паузах между играми.

Это не значит, что предсезонка у нижегородцев была легкой, просто сама работа была выстроена иначе – раньше в КХЛ так никто не готовился. Нижний как бежал в начале чемпионата, так же и бежал в плей-офф – и для этого не нужно было все лето пыхтеть на сборах. У команды была динамичная и интенсивная работа на льду, за счет которой и получался результат.

«Торпедо» – одна из немногих команд, прошедших регулярку без затяжных спадов. При этом не было традиционных перерывов на Евротур, когда можно было перевести дух и улучшить физическую форму – только один общий брейк для всех. Получается, что в плане физики штаб Ларионова оказался максимально гибким и с первого же захода внедрил вполне рабочие вещи. Что говорить, если до заключительного отрезка сезона нижегородцы не проигрывали больше двух матчей подряд – это просто впечатляющая стабильность.

По слухам, лига уже собирается внести определенные изменения в плане сборов – говорят, летние клубные тренировки можно будет начинать не раньше 25-26 июля. То есть, старт предсезонки сдвинется ориентировочно на 10 дней. Вполне возможно, что это произошло благодаря работе Ларионова и Арзамазова.

«Торпедо» играл для зрителей, а не мучился для спонсоров

На протяжении всего сезона Игорь Ларионов не раз упоминал, что команда играет в атакующий хоккей ради болельщиков. В каждом интервью, на каждой пресс-конференции главный тренер «Торпедо» благодарил зрителей за поддержку. Нижегородцы отвечали взаимностью – и за этот сезон в городе появилась уникальная атмосфера, которую чувствуешь даже через экран телевизора.

Более того, Ларионов очаровывал не только жителей Нижнего, он хотел большего охвата: «Красивая игра, которую мы показываем, привлекает людей, которые, посмотрев наш хоккей, начинают понимать, что мы делаем, и благодарят нас за это. Надеемся, что часть Мариинского театра, часть театралов Санкт-Петербурга, а также часть музыкальной жизни культурной столицы будут на нашей стороне».

Он, кстати, часто сравнивал хоккей с хорошей постановкой – именно в плане отношения зрителя: «Болельщик приходит за хорошим спектаклем – и он, увидев его, вернется обратно, поверьте мне. И еще друзей с собой позовет, детей возьмет. А для остального нужно терпение». Ларионов вообще хотел, чтобы сам хоккей в матче понравился всем – даже болельщикам соперников. Просто амбассадор хоккея.

И зрители его слышали, верили – тем более, что он не обманывал, а играл для них. Хоккей ларионовского «Торпедо» был настолько завораживающим, что в день матча невозможно было купить билеты, а в торговом центре Нижнего устраивали массовую фан-зону. Во время же гостевых матчей с «Динамо» казалось, что «Торпедо» играет дома – настолько слышно было гостевой сектор. Ларионов ценил это – и выходил на лед благодарить болельщиков после матча. Очень приятное явление для нашей лиги.

Ларионов приучил разговаривать о хоккее. И не только

Оказывается, пресс-конференция после матча – это не ненужный пережиток, а реальный шанс поговорить о хоккее. Оказывается, не бывает глупых вопросов – если журналист не разобрался, это повод сделать отступление и пояснить, чтобы он понимал, о чем речь. А еще хоккей – это не только 60 минут на льду, но и любая мелочь вокруг этого – вплоть до питания игроков.

«Главное – питание. Это зеленый вектор, – сказал Ларионов в начале сезона, держа на пресс-конференции контейнер с овощами. – Еще рано говорить, нет никакой эйфории, это просто факт, что мы делаем какие-то вещи, меняя культуру игры, меняя культуру питания, отдыха, распорядка и отношения к внешнему миру».

А, ну и самое главное: малина снимает стресс – об этом тоже мы узнали благодаря Ларионову на другой пресс-конференции. Вообще его выступления после матчей можно смотреть как лекции по хоккею: во-первых, каждому журналисту хочется задать вопрос Профессору, а во-вторых, самому Профессору хочется сделать хоккей понятнее каждому. Пресс-конференция после матча с ЦСКА длилась больше 50 минут – и это только выступление одного Ларионова!

К концу января суммарная продолжительность его разговоров после матчей перевалила за 13 часов!

Самого тренера это нисколько не смущало: «Всегда интересно общаться с людьми, которые хотят сделать хоккей лучше. Ведь речь идет о том, как поднять интерес к нашей лиге. Особенно в период санкций по отношению к нашему хоккею. Поэтому для меня это не тяжелая ноша, чтобы отмучиться и уйти. Пока у вас есть вопросы, я буду с вами оставаться. И помогать вам делать вашу работу. Это взаимное уважение».

Клуб открыл много новых ярких имен

Еще год назад вы вряд ли знали, кто такой Богдан Конюшков, Антон Сизов, Владислав Фирстов или Деннис Ян. Да и перед стартом сезона в ростере «Торпедо» сложно было разглядеть что-то выдающееся – в лучшем случае средняя команда, которая попробует побороться за плей-офф. Но тренерский штаб смог разглядеть потенциал не самых звездных игроков, дал им право на ошибку – и тут сошлось абсолютно все.

Богдан Конюшков, который не играл даже в МХЛ, в 20 лет стал ключевым игроком для «Торпедо»! На протяжении всего сезона защитник смотрелся настолько круто, словно не первый год в лиге. И тренерский штаб его ценил – давал больше 20 минут на льду. Это лучший средний айстайм в команде.

Антон Сизов до этого выступал в системе «Северстали», но в прошлом сезоне увяз в ВХЛ. В «Торпедо» поверили в него – и защитник набрал 14 очков, стал одним из лидеров команды и настолько зарекомендовал себя, что получал капитанскую нашивку после травмы Михаила Орлова.

Не менее яркие – Деннис Ян и Владислав Фирстов. Оба до этого никогда не играли в КХЛ, но смогли адаптироваться и провести свой лучший сезон в карьере, выбив на двоих 75 очков. А есть еще прорывные сезоны у Гончарука, Федотова, Кульбакова, Виноградова, Атанасова, Бокуна, Марина и много кого – вряд ли эти игроки были в радиусе вашей видимости до сезона-2022/23.

Ларионов поверил в них, а они поверили его словам, что можно играть в хоккей, наслаждаться, выигрывать – и у них все для этого есть.

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Это «Торпедо» не выиграло кубок, и, может быть, не выиграет его и в будущем. Но команда и вся организация в целом взяли другой трофей – народную любовь. Так могут любить только тех, кто играет искренне. А в этом году Нижний играл именно так.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Бедняков; hctorpedo.ru