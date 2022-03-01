Красота в плей-офф: Шалунов исполнил ювелирный бросок из-за ворот и передал привет ЦСКА

Но «Локомотив» все равно проиграл.
Плей-офф КХЛ стартовал очень бодро: три матча без иссушающей возни, красивые голы и неожиданные развязки. Например, «Трактор» дожал «Нефтехимик» только в конце третьего периода, а «Металлург» и вовсе проиграл «Барысу».
Красиво начали и ЦСКА с «Локомотивом» – встреча с кучей микросюжетов подарила 7 шайб и победу армейцев в овертайме.
Самый красивый гол вечера исполнил Максим Шалунов – дорогое приобретение ярославцев прошлым летом. Он подписал контракт на 270 млн за три года, но крепко провалился в регулярке: 15 очков в сезоне и очень блеклая игра. А еще Шалунов – хоккеист, который своим большим штрафом и последующей дисквалификацией во многом определил исход финальной серии прошлого Кубка Гагарина – тогда он играл как раз за ЦСКА. В общем, доказывать ему было что, и Максим наконец-то исполнил момент в том стиле, который от него ждали – без шансов для Ивана Федотова.
Впрочем, победным гол не стал – ЦСКА дважды отыгрывался по ходу встречи (Слепышев сравнял через 7 (!) секунд после гола Шалунова), а в овертайме победу добыл молодой Максим Соркин.
Счет в серии 1–0 в пользу ЦСКА и она обещает быть очень интригующей.
- Дата проведения
- 1 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- 1:0 – 3 Григоренко (Попов)
- 1:1 – 22 Иванов (Каюмов)
- 1:2 – 39 Шалунов (Алексеев, Анисимов)
- 2:2 – 39 Слепышев ()
- 2:3 – 53 Марченко (Алексеев, Рафиков)
- 3:3 – 58 Окулов (Каменев, Киселевич)
- 4:3 – 65 Соркин (Попов, Киселевич)
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