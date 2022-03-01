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Красота в плей-офф: Шалунов исполнил ювелирный бросок из-за ворот и передал привет ЦСКА

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Но «Локомотив» все равно проиграл.

Плей-офф КХЛ стартовал очень бодро: три матча без иссушающей возни, красивые голы и неожиданные развязки. Например, «Трактор» дожал «Нефтехимик» только в конце третьего периода, а «Металлург» и вовсе проиграл «Барысу».

Красиво начали и ЦСКА с «Локомотивом» – встреча с кучей микросюжетов подарила 7 шайб и победу армейцев в овертайме.

Самый красивый гол вечера исполнил Максим Шалунов – дорогое приобретение ярославцев прошлым летом. Он подписал контракт на 270 млн за три года, но крепко провалился в регулярке: 15 очков в сезоне и очень блеклая игра. А еще Шалунов – хоккеист, который своим большим штрафом и последующей дисквалификацией во многом определил исход финальной серии прошлого Кубка Гагарина – тогда он играл как раз за ЦСКА. В общем, доказывать ему было что, и Максим наконец-то исполнил момент в том стиле, который от него ждали – без шансов для Ивана Федотова.

Впрочем, победным гол не стал – ЦСКА дважды отыгрывался по ходу встречи (Слепышев сравнял через 7 (!) секунд после гола Шалунова), а в овертайме победу добыл молодой Максим Соркин.

Счет в серии 1–0 в пользу ЦСКА и она обещает быть очень интригующей. 

ЦСКА – Локомотив 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Дата проведения
1 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Григоренко (Попов)
1:1 – 22 Иванов (Каюмов)
1:2 – 39 Шалунов (Алексеев, Анисимов)
2:2 – 39 Слепышев ()
2:3 – 53 Марченко (Алексеев, Рафиков)
3:3 – 58 Окулов (Каменев, Киселевич)
4:3 – 65 Соркин (Попов, Киселевич)
Вратари: Федотов 33/36 – Паскуале 26/30.

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