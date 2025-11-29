«Я выйду и покажу миру, что у Соболенко есть слабые стороны». Кириос – о «Битве полов»
Ник Кириос: я покажу миру, что у Соболенко есть слабые стороны.
Ник Кириос высказался о выставочном матче с Ариной Соболенко, который пройдет 28 декабря в Дубае.
Эта игра станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Та встреча завершилась победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.
«Недавно я был в Гонконге, и многие теннисисты подходили и говорили: «Смотри, ты представляешь нас всех». Так что я снова оказался под ударом. Я привык к критике в медиа, но все равно взволнован, независимо от результата. Я выйду и покажу миру, что, как бы хороша она ни была, у нее есть слабые стороны».
Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?
Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennishead.net
