«Я выйду и покажу миру, что у Соболенко есть слабые стороны». Кириос – о «Битве полов»

Ник Кириос: я покажу миру, что у Соболенко есть слабые стороны.

Ник Кириос высказался о выставочном матче с Ариной Соболенко , который пройдет 28 декабря в Дубае.

Эта игра станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс . Та встреча завершилась победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.

«Недавно я был в Гонконге, и многие теннисисты подходили и говорили: «Смотри, ты представляешь нас всех». Так что я снова оказался под ударом. Я привык к критике в медиа, но все равно взволнован, независимо от результата. Я выйду и покажу миру, что, как бы хороша она ни была, у нее есть слабые стороны».

