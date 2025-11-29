  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Я выйду и покажу миру, что у Соболенко есть слабые стороны». Кириос – о «Битве полов»
12

«Я выйду и покажу миру, что у Соболенко есть слабые стороны». Кириос – о «Битве полов»

Ник Кириос: я покажу миру, что у Соболенко есть слабые стороны.

Ник Кириос высказался о выставочном матче с Ариной Соболенко, который пройдет 28 декабря в Дубае.

Эта игра станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Та встреча завершилась победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.

«Недавно я был в Гонконге, и многие теннисисты подходили и говорили: «Смотри, ты представляешь нас всех». Так что я снова оказался под ударом. Я привык к критике в медиа, но все равно взволнован, независимо от результата. Я выйду и покажу миру, что, как бы хороша она ни была, у нее есть слабые стороны».

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennishead.net
logoБобби Риггс
logoНик Кириос
logoАрина Соболенко
logoATP
logoБилли Джин Кинг
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Серена не планирует возобновлять карьеру: «То, как разлетелись эти слухи, – просто безумие»
сегодня, 20:14
Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»
сегодня, 19:57
Бенчич и Мбоко вошли в топ-6 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
сегодня, 18:37
Хачанов об изменениях в команде: «Серьезно ничего не поменялось. Мы закончили с одним из тренеров, с которым я работал почти шесть лет»
сегодня, 17:40
Винус опубликовала фото с помолвки. Она обручилась c 37-летним актером 31 января 2025-го
сегодня, 16:31Фото
Шнайдер о сообщениях от ставочников и хейтеров: «Один из десяти комментариев хороший, а остальные девять – плохие»
сегодня, 16:10
Радукану о жалобах игроков на календарь: «Считаю, что нам не стоит жаловаться – это часть профессии, приносящая нам хорошую жизнь»
сегодня, 15:31
Маррей о Совете игроков: «Теннисисты прекрасно понимают свой вид спорта, но большинство из нас не очень умные и образованные»
сегодня, 14:43
Потапова о ремейке «Битвы полов»: «Желаю удачи Арине»
сегодня, 13:59
Серена о критике за лишний вес: «В начале карьеры было тяжело. Говорили, что мы похожи на мужчин и все в таком духе»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
вчера, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото