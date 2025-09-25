Алькарас о травме ноги, которую получил в 1-м круге в Токио: «Мне кажется, это была неудачная случайность»

Карлос Алькарас рассказал о травме, которую получил в первом круге в Токио.

Испанец выиграл у Себстьяна Баэса со счетом 6:4, 6:2.

– Думаю, в целом я провел хороший матч. Я играл на отличном уровне, несмотря на то, что произошло в начале матча. Я просто хотел оставаться сильным, играть в хороший теннис, сражаться, стараться выиграть. Я рад, что у меня получилось доиграть до конца.

– Что случилось с ногой в первом сете?

– Мне кажется, это была неудачная случайность. Все было хорошо, я хотел побежать за укороченным, и вдруг все случилось. Я бы сказал, что мне повезло, что я побежал вперед, поэтому она не так сильно провернулась. Я переживал в первые минуты, потому что ощущения от голеностопа были вообще не лучшими. Но потом я стал чувствовать себя немного лучше. Я смог дойти до скамейки. Для меня это было облегчением. Сейчас я чувствую себя так же, и для меня это замечательно – потому что после матча организм остыл, но все не стало хуже. Это хороший знак, – поделился Алькарас на пресс-конференции.

Дальше первая ракетка мира встретится с Зизу Бергсом.