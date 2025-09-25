  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о травме ноги, которую получил в 1-м круге в Токио: «Мне кажется, это была неудачная случайность»
0

Алькарас о травме ноги, которую получил в 1-м круге в Токио: «Мне кажется, это была неудачная случайность»

Карлос Алькарас рассказал о травме, которую получил в первом круге в Токио.

Испанец выиграл у Себстьяна Баэса со счетом 6:4, 6:2.

– Думаю, в целом я провел хороший матч. Я играл на отличном уровне, несмотря на то, что произошло в начале матча. Я просто хотел оставаться сильным, играть в хороший теннис, сражаться, стараться выиграть. Я рад, что у меня получилось доиграть до конца.

– Что случилось с ногой в первом сете?

– Мне кажется, это была неудачная случайность. Все было хорошо, я хотел побежать за укороченным, и вдруг все случилось. Я бы сказал, что мне повезло, что я побежал вперед, поэтому она не так сильно провернулась. Я переживал в первые минуты, потому что ощущения от голеностопа были вообще не лучшими. Но потом я стал чувствовать себя немного лучше. Я смог дойти до скамейки. Для меня это было облегчением. Сейчас я чувствую себя так же, и для меня это замечательно – потому что после матча организм остыл, но все не стало хуже. Это хороший знак, – поделился Алькарас на пресс-конференции.

Дальше первая ракетка мира встретится с Зизу Бергсом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
травмы
logoКарлос Алькарас
Kinoshita Group Japan Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Баутиста-Агут снялся с «Мастерса» в Шанхае
сегодня, 15:47
Синнер о том, что Алькарас стал первой ракеткой мира: «Он провел больше турниров и сыграл там очень хорошо»
8сегодня, 15:08
Пекин (WTA). Потапова, П. Кудерметова, Буассон, Рузе, Томлянович, Рахимова вышли во 2-й круг, Путинцева, Векич, Блинкова, Захарова выбыли
31сегодня, 14:18
Маррей, Паолини, Монфис, Свитолина и Буюкакчай стали амбассадорами корма Purina
3сегодня, 13:34Фото
Корне сообщила о завершении карьеры – после возвращения она провела в туре 5 месяцев
4сегодня, 13:10
Андреева о том, что может попасть на итоговый: «Это будет значить для меня очень многое. Я постараюсь изо всех сил, чтобы туда отобраться»
8сегодня, 12:54
Пекин (ATP). Синнер, Давидович-Фокина, Атман, Марожан вышли во 2-й круг, Хачанов выбыл
12сегодня, 12:33
Алькарас о травме голеностопа, полученной в 1-м круге в Токио: «Я испугался. Первые пять минут я думал, что не смогу играть дальше»
2сегодня, 12:07
Андреева о травме голеностопа: «Я чувствую себя хорошо. Надеюсь, травма не будет беспокоить меня до конца сезона и вообще до конца жизни»
2сегодня, 11:15
Токио (ATP). Алькарас, Руне, Рууд, Фриц, Корда, Берреттини вышли во 2-й круг, Тиафу выбыл
35сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото