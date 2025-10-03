  • Спортс
Джокович о победе над Чиличем: «Старт матча был тяжелым – чувствовалась нехватка игровой практики»

Новак Джокович прокомментировал первую победу после US Open.

На старте «Мастерса» в Шанхае он обыграл Марина Чилича – 7:6(2), 6:4.

«Мне было трудно найти ритм на задней линии. Чувствовалась нехватка игровой практики. Последний матч я провел еще на US Open, поэтому старт оказался очень тяжелым. Марин, когда чувствует мяч, способен обыграть любого. Он не давал мне времени перевести дух, так что, думаю, я выбрался из неприятной ситуации за счет хорошей подачи. Это, конечно, радует.

У меня огромное уважение к Марину. Мы всегда отлично ладим вне корта, знаем друг друга много лет. Последний раз играли три года назад, поэтому здорово видеть его снова на таком уровне», – сказал Джокович в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
