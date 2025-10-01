  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о календаре: «Мастерсы» – почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры»
0

Синнер о календаре: «Мастерсы» – почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры»

Янник Синнер высказался о трудном календаре теннисистов.

– Как вы относитесь к плотному графику? Считаете ли вы его слишком жестким? Рассматривали бы вы в будущем пропуск обязательных турниров ради здоровья или других причин?

– Конечно, многое зависит от результатов. Если ты каждый раз доходишь до финала, как делает Карлос [Алькарас] в этом сезоне… Турниры становятся длиннее. «Мастерсы» – это уже почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры.

В прошлом году я пропустил несколько, потому что я посчитал это важным для здоровья. В этом году я не играл в Торонто. Иногда приходится пропускать турниры. Несмотря на то, что они обязательные, выбирать все равно можно.

– Вы пропустили несколько месяцев в начале года. Насколько это помогло вам к этому этапу сезона? Чувствуете себя свежее?

– В прошлом году мы очень хорошо распределили нагрузку. Я отлично сыграл в конце сезона, потому что заранее принял решения и пропустил несколько турниров.

Я не говорю, что это было правильное или неправильное решение. В 23–24 года еще трудно полностью понимать свое тело. Именно поэтому важно иметь рядом правильных людей, которые помогают делать выбор.

Когда пропускаешь три месяца… если травмирован, проще это принять. В этом году было немного иначе, было непросто. Но я использовал это время, чтобы над собой поработать. Мы много тренировались, физически я становлюсь чуть сильнее с каждой неделей.

Так что в прошлом году я был свеж к концу сезона благодаря принятым решениям. Вот и все, – сказал Синнер на пресс-конференции.

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoЯнник Синнер
logoChina Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). 1/4 финала. Гауфф сыграет с Лис, Анисимова встретится с Паолини
140 минут назад
Шанхай (ATP). Чилич, Муньяр, Бергс вышли во 2-й круг, Вавринка, Берреттини, Сонего выбыли
16сегодня, 14:51
Монфис о моменте, когда задумался о завершении карьеры: «Спросил себя после «Ролан Гаррос»: «Сколько еще таких турниров ты сможешь провести на хорошем уровне?»
сегодня, 19:25
Чемпионская гонка ATP. Рууд обошел Рублева и Бублика и приблизился к топ-10, Хачанов – 15-й
сегодня, 18:14
Рейтинг ATP. Фриц обошел Джоковича, Тьен дебютировал в топ-40, Бруксби поднялся на 29 позиций
9сегодня, 17:33
Швентек о поражении от Наварро: «Из-за ошибок стала нервной и слишком эмоциональной»
3сегодня, 17:03
Пекин (WTA). Пегула, Паолини, Гауфф вышли в 1/4 финала, Андреева, Потапова, Швентек выбыли
226сегодня, 16:26
Стефанос Циципас: «Удары Монфиса были настолько эффектными, что для меня было честью оказаться по ту сторону сетки и их принимать»
2сегодня, 16:02
Турсунов о 70 невынужденных ошибках Швентек в матче с Наварро: «На фоне такой дичи проигрыш Мирры не кажется таким незаурядным»
6сегодня, 15:15
Андреева и Шнайдер квалифицировались на итоговый турнир WTA в паре
4сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото