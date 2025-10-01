Синнер о календаре: «Мастерсы» – почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры»

Янник Синнер высказался о трудном календаре теннисистов.

– Как вы относитесь к плотному графику? Считаете ли вы его слишком жестким? Рассматривали бы вы в будущем пропуск обязательных турниров ради здоровья или других причин?

– Конечно, многое зависит от результатов. Если ты каждый раз доходишь до финала, как делает Карлос [Алькарас ] в этом сезоне… Турниры становятся длиннее. «Мастерсы» – это уже почти двухнедельные события. В какой-то момент приходится пропускать турниры.

В прошлом году я пропустил несколько, потому что я посчитал это важным для здоровья. В этом году я не играл в Торонто. Иногда приходится пропускать турниры. Несмотря на то, что они обязательные, выбирать все равно можно.

– Вы пропустили несколько месяцев в начале года. Насколько это помогло вам к этому этапу сезона? Чувствуете себя свежее?

– В прошлом году мы очень хорошо распределили нагрузку. Я отлично сыграл в конце сезона, потому что заранее принял решения и пропустил несколько турниров.

Я не говорю, что это было правильное или неправильное решение. В 23–24 года еще трудно полностью понимать свое тело. Именно поэтому важно иметь рядом правильных людей, которые помогают делать выбор.

Когда пропускаешь три месяца… если травмирован, проще это принять. В этом году было немного иначе, было непросто. Но я использовал это время, чтобы над собой поработать. Мы много тренировались, физически я становлюсь чуть сильнее с каждой неделей.

Так что в прошлом году я был свеж к концу сезона благодаря принятым решениям. Вот и все, – сказал Синнер на пресс-конференции.

