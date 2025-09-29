Пегула отыграла три матчбола у Радукану и одержала 45-ю победу в сезоне

Джессика Пегула прошла в 1/8 финала тысячника в Пекине.

Она обыграла 32-ю ракетку мира Эмму Радукану – 3:6, 7:6(9), 6:0. На тай-брейке второго сета американка отыграла три матчбола.

Седьмая ракетка мира третий год подряд вышла в четвертый круг турнира в Пекине.

Кроме того, Пегула одержала 45-ю победу в сезоне.

Также американка выиграла 11-й трехсетовый матч в году. С учетом отказов соперников, только у Мэдисон Киз больше таких побед на турнирах WTA – 16.

В следующем раунде Пегула сыграет с Мартой Костюк .