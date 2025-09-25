  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о том, что Синнер на этой неделе играет на другом турнире: «Я не чувствую облегчения – я люблю играть против него»
0

Алькарас о том, что Синнер на этой неделе играет на другом турнире: «Я не чувствую облегчения – я люблю играть против него»

Карлос Алькарас рассказал, что любит играть с Янником Синнером.

– Вы чувствуете облегчение из-за того, что вы с Янником Синнером на этой неделе играете разные турниры?

– Нет, честно говоря, я не чувствую облегчения (смеется). Я люблю играть против него – думаю, каждый раз, когда мы встречаемся, помогает мне стать лучше, поднять уровень. Мне такое нравится. Но я хотел сыграть в другом месте, на стадионе, где я никогда еще не был. Поэтому я и поменял [свой календарь].

Алькарас сегодня сыграет с Себастьяном Баесом в Токио, Синнер – с Марином Чиличем в Пекине.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
