Елена Веснина: «Юханссон был достаточно умным игроком. В этом они с Медведевым близки»

Елена Веснина высказалась о спаде и оценила перспективы Даниила Медведева.

– Может ли Медведев вернуться на тот уровень, когда играл в финалах «Шлемов»?

– Может. Если у него все это было, никуда не делось. Вопрос уверенности, мотивации и готовности где-то меняться, выходить из зоны комфорта. Сейчас сложная ситуация для игрока, который был в самом топе. Он вылетел из этой десятки. Агасси был даже в худшем состоянии, когда шел первым в мире, а в итоге вылетел из топ-100. В любом случае никуда не девается мастерство игроков, которые были первыми в мире. Вопрос именно мотивации, здоровья и формы. Все возможно.

– Что может для этого камбэка ему дать новая команда во главе с Томасом Юханссоном?

– Помню Юханссона в качестве игрока. Он всегда был достаточно неудобным для всех наших игроков (смеется) . Он был достаточно умным игроком. В этом они близки. Даня тоже очень комбинационный, заточен на слабую сторону соперника, где надо разваливать игру, выводить соперников на невынужденные ошибки. Сложно сказать, получится сразу у них или нет. Однако если Даня выбрал этого специалиста, у них уже сложился определенный контакт, – сказала Веснина в интервью «Чемпионату ».

