Наталья Вихлянцева: «Не думаю, что Медведев через год завершит карьеру. Он не потерял мотивацию»

Наталья Вихлянцева высказалась о спаде Даниила Медведева.

«Медведев полностью поменяет свою команду. Это вырисовывалось чуть раньше, но к этому он пришел после US Open . На турнирах «Большого шлема» у него не складывается. Даня очень умный игрок. Наверное, это как в случае с Джоковичем , когда в интервью Новак говорил, что проходил через многие этапы и знал, кого надо добавить в команду, чтобы улучшаться.

Посмотрим, как Медведев будет действовать тактически. Никто не будет лезть в технику, может быть, тренер-авторитет придет или психолог и станет лучше. Завершение карьеры? Не думаю об этом. Даниил не потерял мотивацию и через год точно не завершит. Даня, как минимум, пару «Мастерсов» возьмет», – цитирует Вихлянцеву Metaratings.ru.

