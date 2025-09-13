Муте о конфликте с Чиличем и судьями на Кубке Дэвиса: «Мне очень жаль, что так получилось»
В третьем гейме второго сета, при счете 1:1 (0:30) на подаче Чилича, судья засчитал очко хорвату после розыгрыша. Муте не согласился, показал на след на корте и настаивал, что мяч ушел за боковую линию. Арбитр на вышке изменил решение.
Чилич выразил недовольство, проиграл подачу, а на смене сторон продолжил спорить с судьей. Болельщики, недовольные решением, постоянно освистывали француза, а между игроками и капитанами команд возникали споры.
После инцидента хорват отыграл два брейка и повел в сете, но все равно уступил партию и матч – 5:7, 4:6. В итоге Франция обыграла Хорватию – 3:1. Они вышли в финальную часть турнира.
«Я видел, что мяч ушел аут. Конечно, мы не хотим видеть такое на корте. Мне очень жаль, что так получилось. Я испытываю большое уважение к своему сопернику, большое уважение к вам [болельщикам]. Он отличный игрок, легенда нашего спорта. Но я очень рад, что выиграл», – сказал Муте в интервью после матча.