Муте о конфликте с Чиличем и судьями на Кубке Дэвиса: «Мне очень жаль, что так получилось»

Корентен Муте прокомментировал конфликт в матче с Марином Чиличем на Кубке Дэвиса.

В третьем гейме второго сета, при счете 1:1 (0:30) на подаче Чилича, судья засчитал очко хорвату после розыгрыша. Муте не согласился, показал на след на корте и настаивал, что мяч ушел за боковую линию. Арбитр на вышке изменил решение.

Чилич выразил недовольство, проиграл подачу, а на смене сторон продолжил спорить с судьей. Болельщики, недовольные решением, постоянно освистывали француза, а между игроками и капитанами команд возникали споры.

После инцидента хорват отыграл два брейка и повел в сете, но все равно уступил партию и матч – 5:7, 4:6. В итоге Франция обыграла Хорватию – 3:1. Они вышли в финальную часть турнира.

«Я видел, что мяч ушел аут. Конечно, мы не хотим видеть такое на корте. Мне очень жаль, что так получилось. Я испытываю большое уважение к своему сопернику, большое уважение к вам [болельщикам]. Он отличный игрок, легенда нашего спорта. Но я очень рад, что выиграл», – сказал Муте в интервью после матча.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
