Калинская выбрала между ТБШ и Олимпиадой, парой и микстом, теннисом и карьерой модели

Анна Калинская ответила на блиц-опрос в интервью Анне Чакветадзе.

– Нью-Йорк или Майами?

– Майами.

– Олимпиада или турнир «Большого шлема»?

– Турнир «Большого шлема».

– Сходить на игру к брату или отдохнуть между турнирами на море?

– Сходить на игру к брату (смеется) .

– Концерт The Weeknd или Coldplay?

– Coldplay, потому что я не была.

– Концерт Джастина Бибера или Бейонсе?

– Джастина Бибера.

– Быть теннисисткой или моделью?

– Теннисисткой.

– Тусоваться с друзьями в Дубае или в Майами?

– В Майами.

– Сходить на выставку или в ресторан?

– На выставку.

– Dior или Сhanel?

– Chanel.

– На первом свидании платишь ты или он?

– Он. За всех.

– Провести целый день с племянниками или одной с книжкой?

– С племянниками.

– Орешки со сгущенкой или медовик?

– Медовик.

– Парный разряд или микст?

– Действительно сложный вопрос. Парный разряд.

– Путешествовать со второй половинкой или путешествовать с собакой?

– Втроем, – сказала Калинская в интервью ютуб-каналу First & Red.

