Калинская выбрала между ТБШ и Олимпиадой, парой и микстом, теннисом и карьерой модели
– Нью-Йорк или Майами?
– Майами.
– Олимпиада или турнир «Большого шлема»?
– Турнир «Большого шлема».
– Сходить на игру к брату или отдохнуть между турнирами на море?
– Сходить на игру к брату (смеется).
– Концерт The Weeknd или Coldplay?
– Coldplay, потому что я не была.
– Концерт Джастина Бибера или Бейонсе?
– Джастина Бибера.
– Быть теннисисткой или моделью?
– Теннисисткой.
– Тусоваться с друзьями в Дубае или в Майами?
– В Майами.
– Сходить на выставку или в ресторан?
– На выставку.
– Dior или Сhanel?
– Chanel.
– На первом свидании платишь ты или он?
– Он. За всех.
– Провести целый день с племянниками или одной с книжкой?
– С племянниками.
– Орешки со сгущенкой или медовик?
– Медовик.
– Парный разряд или микст?
– Действительно сложный вопрос. Парный разряд.
– Путешествовать со второй половинкой или путешествовать с собакой?
– Втроем, – сказала Калинская в интервью ютуб-каналу First & Red.
«Не хочу быть только «красивой теннисисткой». 6 историй от Анны Калинской