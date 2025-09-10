Таунсенд об извинениях Остапенко после конфликта на US Open: «Возможно, это было не совсем искренне, но я могу такое понять»

Тэйлор Таунсенд прокомментировала извинения Алены Остапенко.

Напомним, они повздорили после матча второго круга на US Open, в котором Таунсенд победила 7:5, 6:1. Остапенко сказала американке, что у нее нет «ни класса, ни образования». Затем латвийка принесла извинения .

«Я проявляю понимание и сочувствие. Понимаю, что для нее английский не родной язык. Я не думаю, что она полностью понимает смысл сказанных слов, и то, как они воспринимаются в нашей культуре, в Америке. Она не осознает, насколько серьезны ее слова и какой смысл за ними стоит.

Но после тех событий, что случились после, я подумала: «Возможно, это было не совсем искренне, но я могу такое понять». Я проявляю снисхождение там, где оно уместно, но, как я уже говорила, не терплю неуважения – особенно когда сама отношусь к человеку с уважением», – сказала Таунсенд в эфире CBS Mornings.

