0

Маррей принял участие в велогонке в поддержку людей с 4-й стадией рака

Экс-первая Энди Маррей поучаствовал в благотворительной велогонке Криса Хоя.

Маррей выбрал самый длинный маршрут на 90 километров.

Гонка Tour de 4 проходит в Глазго и направлена на то, чтобы изменить представление о людях с четвертой стадией рака.

В октябре прошлого года Хой объявил, что у него четвертая стадия рака простаты. Британец – 6-кратный олимпийский чемпион по велотреку и 11-кратный чемпион мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BBCBreakfast
logoЭнди Маррей
logoATP
logoКрис Хой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер после поражения в финале US Open: «Сегодня я старался изо всех сил и не мог сделать большего»
247 минут назад
Алькарас отпраздновал победу в финале US Open, изобразив удар гольфиста
2сегодня, 22:22Видео
Алькарас – Синнеру после 15-го совместного матча: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей»
5сегодня, 22:12
Проверьте ваши результаты в Основе US Open!
сегодня, 22:00Тесты и игры
Алькарас – второй игрок, победивший первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» одного сезона
4сегодня, 21:42
Алькарас заработал за победу на US Open $5 млн. Его призовые за карьеру превысили $53 млн
12сегодня, 21:33
Алькарас вернется на первую строчку рейтинга спустя два года
15сегодня, 21:32
22-летний Алькарас выиграл шестой «Большой шлем»
29сегодня, 21:31
US Open. Финал. Алькарас победил Синнера
941сегодня, 21:30
Прервалась победная серия Алькараса из 23 сетов
1сегодня, 20:29
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото