Маррей принял участие в велогонке в поддержку людей с 4-й стадией рака
Экс-первая Энди Маррей поучаствовал в благотворительной велогонке Криса Хоя.
Маррей выбрал самый длинный маршрут на 90 километров.
Гонка Tour de 4 проходит в Глазго и направлена на то, чтобы изменить представление о людях с четвертой стадией рака.
В октябре прошлого года Хой объявил, что у него четвертая стадия рака простаты. Британец – 6-кратный олимпийский чемпион по велотреку и 11-кратный чемпион мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @BBCBreakfast
