Энен об Анисимовой: «Два года назад я уже не верила в ее возвращение»

Жюстин Энен высказалась о характере Аманды Анисимовой.

Американка вышла в финал US Open, где сыграет с Ариной Соболенко.

«Два года назад я уже не верила в ее возвращение. Тогда, глядя на ее трудности, сложно было представить, что она снова выйдет на такой уровень. Но это пример мужества и огромной работы. Она вовремя дала себе паузу, чтобы восстановиться и многое переосмыслить.

Такое возвращение после неудачи на «Уимблдоне» впечатляет (в финале Анисимова проиграла Швентек 0:6, 0:6 – Спортс’’). У нее невероятные внутренние ресурсы, и она знает, как обратить себе на пользу трудные моменты», – сказала Энен.

