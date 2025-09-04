Синнер стал шестым в истории, кто выиграл 25 матчей на «Больших шлемах» за сезон
Янник Синнер повторил достижение Большой тройки.
Победа над Лоренцо Музетти в четвертьфинале US Open стала для него 25-й на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Он выиграл Australian Open и «Уимблдон», а на «Ролан Гаррос» уступил в финале.
До него 25 матчей на ТБШ за сезон выигрывали только пять человек:
● Род Лэйвер – 1962, 1969;
● Матс Виландер – 1988;
● Роджер Федерер – 2006, 2007, 2009;
● Рафаэль Надаль – 2010;
● Новак Джокович – 2011, 2015, 2021, 2023.
Максимум на «Больших шлемах» можно выиграть 28 матчей за сезон.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisTV
