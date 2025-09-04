Синнер стал шестым в истории, кто выиграл 25 матчей на «Больших шлемах» за сезон

Янник Синнер повторил достижение Большой тройки.

Победа над Лоренцо Музетти в четвертьфинале US Open стала для него 25-й на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Он выиграл Australian Open и «Уимблдон », а на «Ролан Гаррос » уступил в финале.

До него 25 матчей на ТБШ за сезон выигрывали только пять человек:

● Род Лэйвер – 1962, 1969;

● Матс Виландер – 1988;

● Роджер Федерер – 2006, 2007, 2009;

● Рафаэль Надаль – 2010;

● Новак Джокович – 2011, 2015, 2021, 2023.

Максимум на «Больших шлемах» можно выиграть 28 матчей за сезон.

