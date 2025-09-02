Синнер о хороших отношениях с Алькарасом: «На корте мы враги, но там все и заканчивается»

Янник Синнер высказался о хороших личных отношениях с Карлосом Алькарасом.

У него спросили, чему дети могут научиться из его соперничества с Алькарасом .

«Мы с Карлосом хорошо общаемся вне корта – и это здорово. Мы показываем, что это возможно. Необязательно быть врагами за пределами корта. Конечно, на корте мы враги, мы стараемся показать свой лучший теннис, но там все и заканчивается. После рукопожатия у сетки все снова как обычно, и это здорово.

У нас сильные команды, при этом мы живем нормальной жизнью за пределами тенниса: он любит гольф, у меня свои увлечения. Но и он, и я очень много работаем, а наши команды всегда рядом и честно говорят нам то, что нужно услышать.

Так у многих игроков: теннис требует жертв. Но я считаю, есть разница между тем, чтобы быть хорошим теннисистом, и тем, чтобы быть хорошим человеком. И здорово, когда у тебя есть понемногу и того, и другого», – сказал Синнер на пресс-конференции.

