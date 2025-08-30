  • Спортс
  • Алькарас о том, что он встретился с Синнером в ресторане в Нью-Йорке: «Это совпадение»
12

Алькарас о том, что он встретился с Синнером в ресторане в Нью-Йорке: «Это совпадение»

Карлос Алькарас прокомментировал встречу с Янником Синнером в ресторане.

«Это совпадение (улыбается). Я видел, что многие обсуждают, что мы могли там обедать, вместе есть, но это совпадение. Это хороший ресторан, так что мы там просто столкнулись. Это случайность. Но если бы мы пошли ужинать, это не было бы странно, так что, может быть, когда-нибудь. Но это было совпадение (улыбается)», – сказал испанец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
