Алькарас о соперничестве с Синнером: «Мы боремся за первую строчку рейтинга и играем в финалах «Шлемов» – так делала Большая тройка»

Карлос Алькарас рассказал о значимости соперничества с Янником Синнером.

«Что делает соперничество [с Синнером ] по-настоящему хорошим? Конечно, сами матчи (улыбается). Это первое. А еще важно, на каком этапе турнира мы встречаемся друг с другом. Я имею в виду, за что мы играем.

Сейчас мы с Янником боремся за первое место в рейтинге и турниры «Большого шлема». В этом году мы уже сыграли два финала (на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» – Спортс’’). Плюс несколько финалов «Мастерсов». Мы сражаемся за самые значимые вещи в теннисе, и я думаю, что именно это делает противостояние достойным внимания.

Так мы формируем наше соперничество, и так делала Большая тройка. Они играли в финалах турниров «Большого шлема» и долгое время делили первую строчку в рейтинге», – сказал Алькарас на пресс-конференции.