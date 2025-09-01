Алькарас о соперничестве с Синнером: «Мы боремся за первую строчку рейтинга и играем в финалах «Шлемов» – так делала Большая тройка»
Карлос Алькарас рассказал о значимости соперничества с Янником Синнером.
«Что делает соперничество [с Синнером] по-настоящему хорошим? Конечно, сами матчи (улыбается). Это первое. А еще важно, на каком этапе турнира мы встречаемся друг с другом. Я имею в виду, за что мы играем.
Сейчас мы с Янником боремся за первое место в рейтинге и турниры «Большого шлема». В этом году мы уже сыграли два финала (на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» – Спортс’’). Плюс несколько финалов «Мастерсов». Мы сражаемся за самые значимые вещи в теннисе, и я думаю, что именно это делает противостояние достойным внимания.
Так мы формируем наше соперничество, и так делала Большая тройка. Они играли в финалах турниров «Большого шлема» и долгое время делили первую строчку в рейтинге», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости