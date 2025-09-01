Новак Джокович: «Мечтаю выиграть еще один «Шлем», но пока до этого очень далеко»

38-летний Новак Джокович рассказал, что хочет выиграть US Open-2025.

Ранее 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» победил Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:3, 6:2) и вышел в четвертьфинал.

– С учетом вашего возраста и всех невероятных успехов, если бы вы выиграли этот турнир, стал бы он самым большим достижением в вашей карьере?

– Думаю, да. Но пока до этого еще очень далеко. За последние пару лет я усвоил одну вещь – нужно идти шаг за шагом, от матча к матчу.

Конечно, я мечтаю выиграть еще один «Шлем», и было бы потрясающе сделать это здесь. Но я не могу позволить себе заглядывать так далеко, нужно сосредоточиться на том, что требуется – выиграть матч, дальше следующий, потом еще один.

Последний турнир «Большого шлема» я выиграл именно здесь (на US Open-2023 – Спортс’’). Так что было бы красиво пройти такой путь и снова замкнуть круг именно на US Open. Было бы здорово. Посмотрим, – сказал Джокович на пресс-конференции.

