Джокович заработал $190 млн призовых. Где и сколько платят теннисистам?

Исследование.

US Open в этом году – официально самый денежный теннисный турнир в истории. Общий призовой фонд – 90 миллионов долларов, чемпионы в одиночном разряде заработают по 5 млн, даже в миксте беспрецедентный рост выплат – победившая команда получила миллион.

Победы на US Open было бы достаточно, чтобы одним турниром ворваться в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона – куда, кстати, входит Мирра Андреева.

В этом блоге Спортс” и PARI раскрывают историю, культуру, главных героев и другие аспекты тенниса. В новом эпизоде разобрались, какие турниры, сколько платят игрокам.

Какие призовые на турнирах основного тура?

Для начала нужно внести несколько пояснений. Основной тур – это турниры ATP и WTA плюс «Большие шлемы». О ТБШ мы поговорим чуть позже.

И в ATP, и в WTA турниры делятся на три категории – 250, 500 и 1000. Они так называются по количеству очков, которые получает чемпион.

Если сравнить призовые на турнирах разных категорий, получится вот такая картина.

Несколько примечаний:

● На самом деле на женских турнирах 250 везде одинаковый призовой фонд – 275 094 доллара. Исключение одно – соревнования в Истбурне с призовым фондом 389 тысяч.

● В целом призовые на женских турнирах 250 сравнимы с тем, что мужчины зарабатывают на крупнейших «Челленджерах» (которые к основному туру не относятся).

● На большинстве женских турниров 500 призовые сопоставимы с самыми богатыми турнирами ATP 250.

● У женщин есть тысячники, где платят на уровне мужского пятисотника – Доха, Дубай и Ухань.

● Самый бедный мужской «Мастерс» – в Монте-Карло. Самый богатый – Индиан-Уэллс.

● Женщинам больше всех платят в Мадриде – это единственный турнир за пределами «Больших шлемов» с равными призовыми.

Как дела на турнирах «Большого шлема»?

US Open традиционно платит больше всех – возможно, потому что проходит в конце сезона и может ориентироваться на то, сколько дали остальные.

При этом в туре есть турниры, где чемпионы зарабатывают больше, чем на «Больших шлемах» – итоговые турниры ATP и WTA.

Тут нужно учитывать, что итоговые турниры пока не публиковали призовые на 2025-й. Поэтому можно предположить, что в ATP непобежденному чемпиону добавят пару сотен тысяч, чтобы можно было говорить о рекорде.

Сколько зарабатывают игроки?

Мы собрали примерные и усредненные цифры для трех этапов на каждой категории турниров – первый круг, четвертьфинал и титул.

В масштабе сезона это выливает в следующие цифры – мы посмотрели, сколько игроков преодолели определенные отсечки по призовым.

А на сайте Sportico собрали интересные цифры, демонстрирующие заработки элиты – это суммарные призовые топ-10 рейтинга за сезон.

Тут мы видим несколько характерных вещей:

● Ковидный обвал заработков. Для элиты он усугубился тем, что в тот период турниры пошли на необычную стратегию – и сокращали призовые фонды во многом за счет выплат чемпионам.

● Женщины в теннисе зарабатывают намного меньше мужчин – потому что в целом в туре призовые у них намного ниже. И интересно, что турниров с равными призовыми становится не больше, а меньше.

Если раньше это были «Шлемы», Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Рим, то сейчас остались только «Шлемы» и Майами.

А в топ-10 самых денежных сезонов в истории тенниса нет ни одного женского.

Серена Уильямс – рекордсменка женского тура, в 2013-м она заработала 12,4 млн. А последний раз лидер женского рейтинга зарабатывала за сезон больше лидера мужского в 2004-м.

При этом WTA обещает, что к 2027-му обеспечит равные призовые на совместных турнирах, а к 2033-му – на всех. Откуда она возьмет на это деньги – не очень понятно.

***

Участники US Open-2025 получат рекордные призовые, а вы можете получить фрибет до 6000 ₽ для новых игроков за регистрацию в PARI с промокодом «ГСМ» . Добавьте эмоций к просмотру к тенниса!

18+ Реклама, ООО «БК «ПАРИ». Erid: 2SDnjcBvWvi