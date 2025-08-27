Джокович о первом матче за 1,5 месяца: «Мне нужно было показать свой лучший теннис – и, думаю, я сделал это в первом сете»

Новак Джокович прокомментировал то, что провел первую встречу за 1,5 месяца.

На US Open он сыграл одиночный матч впервые с «Уимблдона» – победил Лернера Тьена (6:1, 7:6(3), 6:2).

«На корте было довольно напряженно – я играл с молодым американцем в вечернюю сессию. Я провел первый официальный матч за шесть недель. Мне нужно было показать свой лучший теннис – и, думаю, я сделал это в первом сете. А во втором я выживал. Но в важные моменты я просто был на один удар больше, чем он. Думаю, здорово, что у меня был такой опыт, и я сломал лед относительно официальных матчей. Так что я жду следующего вызова».

Во втором круге Джокович также встретится с американцем – 22-летним Закари Свайдой.