Синнер после победы на старте US Open: «Очень рад, что снова здоров»

Янник Синнер прокомментировал победу на старте US Open-2025.

Он обыграл Вита Копршиву 6:1, 6:1, 6:2 на Арене Артура Эша. Для итальянца это был первый матч после отказа в финале «Мастерса» в Цинциннати.

– Приятно снова сюда вернуться. Это, безусловно, особенный турнир – последний «Шлем» сезона. Атмосфера здесь всегда потрясающая. Спасибо всем, кто приходит, поддерживает и создает эту энергию. Я очень рад, что снова здоров. Мы сделали все, чтобы подойти [к турниру] в оптимальной форме. Доволен сегодняшним матчем. Посмотрим, что будет дальше.

– В прошлый раз на этом корте ты держал в руках трофей. Какие воспоминания всплывают первыми?

– Да, особенные воспоминания. Но каждый год – новый. Важно начать турнир как можно лучше, и сегодня это получилось. Возвращаться на «Шлем», где эмоции еще живы, – особое чувство. Рад снова быть здесь и соревноваться с сильнейшими игроками мира, – сказал Синнер в интервью на корте.