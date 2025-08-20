Кейхилл о состоянии Синнера: «Вчера он чувствовал себя немного лучше. Мы уверены, что он будет в порядке»

Тренер Янника Синнера Даррен Кейхилл рассказал о его состоянии.

Напомним, ранее первая ракетка мира снялся по ходу финала «Мастерса» в Цинциннати против Карлоса Алькараса, не взяв у него ни гейма (0:5, отказ).

«Вчера вечером я немного с ним поговорил. Он чувствовал себя немного лучше. Конечно, он возьмет выходной, а завтра, надеюсь, вернется на корт и мы немного потренируемся... Мы уверены, что он будет в порядке», – сказал тренер Синнера ESPN.