Синнер выиграл первый матч после отказа в финале в Цинциннати
Янник Синнер провел первый матч после отказа в финале «Мастерса» в Цинциннати.
Действующий чемпион US Open разгромил Вита Копршиву – 6:1, 6:1, 6:2. По ходу матча Синнер несколько раз вызывал физио из-за мозоли на руке.
Итальянец выиграл 22-й матч подряд на хардовых «Больших шлемах».
Во втором круге Синнер встретится с Алексеем Попыриным или Эмилем Руусувуори.
Где Медведев будет в следующем году?12203 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
