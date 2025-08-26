Синнер выиграл первый матч после отказа в финале в Цинциннати

Янник Синнер провел первый матч после отказа в финале «Мастерса» в Цинциннати.

Действующий чемпион US Open разгромил Вита Копршиву – 6:1, 6:1, 6:2. По ходу матча Синнер несколько раз вызывал физио из-за мозоли на руке. Итальянец выиграл 22-й матч подряд на хардовых «Больших шлемах». Во втором круге Синнер встретится с Алексеем Попыриным или Эмилем Руусувуори .