Янник Синнер: «Надеюсь, буду готов к US Open. Это главная цель»

Янник Синнер прокомментировал отказ в финале «Мастерса» в Цинциннати.

Итальянец снялся с матча против Карлоса Алькараса при счете 0:5.

– Янник, тяжелый результат сегодня. Как ты себя чувствуешь прямо сейчас?

– Конечно, я разочарован. Неважно чувствовал себя со вчерашнего дня. Ночью думал, что смогу получше восстановиться, но этого не произошло. Я вышел на корт ради болельщиков, хотелось подарить им матч. Это главная причина, почему я сыграл, но сегодня победить было не суждено. Так бывает. Но с другой стороны, не хочу умалять заслуг Карлоса. Он провел отличную неделю, хороший турнир. Теперь главный фокус, конечно, на US Open. Самое главное сейчас – это восстановление, а дальше посмотрим.

– Не так ты хотел закончить турнир, но как в целом оцениваешь выступление в Цинциннати? 

– Позитивная неделя. Выход в финал «Мастерса» – это всегда большое достижение. Чувствую, что отлично играю в этом сезоне. Так что... Мы продолжим двигаться вперед. Есть несколько моментов, над которыми нужно поработать, чтобы далеко пройти на US Open. Эта неделя стала хорошим тестом, чтобы понять, на каком уровне я нахожусь. Я хорошо играю, но, конечно, есть еще пространство для роста. Но в целом это была отличная неделя.

– Какой у тебя настрой перед «Большим шлемом» в Нью-Йорке? 

– Я люблю «Шлемы». Для меня это главные турниры в сезоне. На US Open будет тяжело, но я с нетерпением его жду. Если я буду готов морально и физически, то выложусь без остатка. Как я говорил, мне нужна пара дней на восстановление, а потом снова возьмусь за работу. Надеюсь, буду готов. Главная цель – US Open, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер не взял ни гейма у Алькараса в финале Цинциннати

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
