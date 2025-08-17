Халеп о любимой теннисистке в туре: «Очень нравится Швентек – она универсальный игрок»

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп назвала любимую теннисистку в туре.

«Я не слишком часто смотрю теннис, но время от времени все же включаю матчи.

Мне очень нравится Ига Швентек , потому что она универсальный игрок. Я смотрела финал «Уимблдона» (Швентек разгромила Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0 – Спортс’’), когда была на матче в Лондоне. Она умеет занимать правильные позиции на корте и прекрасно двигается.

Сейчас я анализирую вещи, на которые раньше даже не обращала внимания, когда сама играла. Она показалась мне очень сильной теннисисткой. Раньше я бы и не заметила всего этого, если бы меня об этом спросили», – сказала Халеп в интервью AS.

Румынка завершила карьеру в феврале этого года.

