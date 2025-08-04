Таусон прервала 9-матчевую серию побед Швентек

Клара Таусон обыграла Игу Швентек в 1/8 финала в Монреале.

Датчанка победила чемпионку «Уимблдона » со счетом 7:6(1), 6:3.

Таусон впервые в карьере обыграла Швентек – после трех поражений. Она прервала 9-матчевую серию побед экс-первой ракетки мира.

Кроме того, датчанка второй раз в сезоне и карьере вышла в 1/4 финала тысячника.

Дальше она встретится с Мэдисон Киз .