Киз отыграла у Муховой 2 матчбола и впервые с 2016-го вышла в 1/4 канадского тысячника

Мэдисон Киз стала четвертьфиналисткой тысячника в Монреале.

Она обыграла Каролину Мухову – 4:6, 6:3, 7:5. В третьем сете при счете 4:5 американка отыграла два матчбола на подаче.

Чемпионка Australian Open третий раз в 2025-м победила, отыграв матчболы. Она лидер сезона по этому показателю вместе с Анастасией Потаповой.

Киз 15-й раз в карьере вышла в четвертьфинал тысячника, а в Канаде сделала это впервые с 2016-го.

Дальше она сыграет с Игой Швентек или Кларой Таусон .