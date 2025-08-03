Киз отыграла у Муховой 2 матчбола и впервые с 2016-го вышла в 1/4 канадского тысячника
Мэдисон Киз стала четвертьфиналисткой тысячника в Монреале.
Она обыграла Каролину Мухову – 4:6, 6:3, 7:5. В третьем сете при счете 4:5 американка отыграла два матчбола на подаче.
Чемпионка Australian Open третий раз в 2025-м победила, отыграв матчболы. Она лидер сезона по этому показателю вместе с Анастасией Потаповой.
Киз 15-й раз в карьере вышла в четвертьфинал тысячника, а в Канаде сделала это впервые с 2016-го.
Дальше она сыграет с Игой Швентек или Кларой Таусон.
