Бублик о том, что провел много турниров в этом сезоне: «Жизнь заставила, стоял на 80-й позиции»

Александр Бублик считает нормальным, что многие топы снялись с турнира в Торонто.

Ранее казахстанец сам снялся с «Мастерса» в Канаде.

– Ты за четыре недели сыграешь на трех разных покрытиях. Насколько это можно назвать несовершенством теннисного календаря?

– Безусловно. Я отыграл четвертьфинал «Ролан Гаррос» и понимал, что я всегда играл в это время в Штутгарте, а у меня на этот раз нет сил на это. Грубо говоря, руки-ноги нужно собрать, привести себя в порядок, а у меня все болит, ведь в Париже отыграл пятисетовики. Понимал, что Штутгарт отваливается.

Мы поехали в Галле, приехали в один день с Янником Синнером. Понятно, он отыграл финал в Париже, у него совершенно другие эмоции, но я и не на том уровне. Примерно, полагаю, чувствовали себя одинаково, как я после четвертьфинала, а Янник – после финала.

Я смотрю и понимаю, что у меня и не пахнет стопроцентной подготовкой к «Уимблдону». Если мы посмотрим на того же Карлоса Алькараса: как он играл в Париже и как в Англии – два разных человека. При том, что на «Уимблдоне» Карлос, пожалуй, самый непобедимый игрок за последние годы.

Потом сразу тебе нужно лететь в Америку. Грубо говоря, отыграл «Уимблдон», затем пятисотник [в Вашингтоне], а следом «Мастерс» [в Торонто]. У тебя нет времени вообще ни на что. Только на какие-то быстрые путешествия: как Карлос вот летает на Ибицу, а Янник где-то в горах. То есть в моменте что-то сделать и играть дальше. Слава Богу, мы в индивидуальном виде спорта и можем принять решение о том, чтобы пропустить какой-то турнир серии «Мастерс». Понятно, что это идет во вред себе.

Сейчас какой-то инсайд может раскрою, но в случае пропуска у нас появляется ноль в зачете. Если пропускаешь «Мастерс», то у игрока из 18 зачетных турниров становится 17. И каждый пропущенный «Мастерс» дает тебе ноль в рейтинге. Плюс у тебя еще забирают 25% твоего бонуса в конце года. Пропускаешь два «Мастерса» – 50%, а три – весь бонус. Плюс ты должен направлять бумагу в апелляционный орган АТР, где они рассматривают твой случай и принимают решение. Мол, если ты пропустил по причине усталости, то мы разрешим тебе играть следующий «Мастерс». По правилам, если они не примут апелляцию, то могут тебя снять со следующего «Мастерса».

Мы можем во вред себе, своим финансам, своим титулам не играть что-то, но получаем достаточно большие проблемы. Штрафы равномерны твоему рейтингу. Мы можем это делать, поэтому я рад, что Янник, Новак и Карлос пропустят «Мастерс» в Торонто. Это правильно. Не хочется видеть то, что мы видели в прошлом году, когда такие люди сходят с ума на корте и не могут показать даже 20% от своих возможностей из-за сложнейшего графика.

– Для понимания неспортивным людям: сколько ты был дома за прошлый сезон?

– Достаточно много. Около трех месяцев за год. Я ж не играю много турниров, в том году 22-23 турнира примерно сыграл. Бывает, что ты проигрываешь в первых кругах и уезжаешь сразу.

Не могу сказать, что мало времени провожу дома. Сейчас – да, был загруженный график. Но сейчас жизнь заставила, стоял на 80-й позиции. Был вынужден наступить себе на горло и поехать играть. А так я достаточно часто дома, с семьей, или они со мной в поездках.

У меня нет тоски по дому и какой-то депрессии, мол, всю жизнь на корте. У меня такого нет, стараюсь поддерживать баланс. И когда надо, мы это обсуждали с Артемом, когда был низко в рейтинге, то готов играть каждую неделю. Потому что есть моменты, когда надо. Нужно заставить себя, и я играл!

Семья была со мной, за что им большая благодарность, что катались со мной неделя за неделей, хотя обычно они этого не делают. Необходимости нет, когда стоишь в топ-30 и играешь два Мастерса и «Ролан Гаррос» за весну, в этом году чуть по-другому. Но зато вернулся на позиции в рейтинге и, может, в следующем году получится больше отдыхать.

Если хорошо играешь на больших турнирах, зарабатываешь рейтинг – легко строить график. У меня пока так не получается, но если получится – буду очень счастлив. Играл бы 12 турниров в году, а все остальное время сидел бы дома, – сказал Бублик в интервью «Спорту Шредингера».

Завтра Бублик поднимется на 25-ю строчку рейтинга после победы на турнире в Китцбюэле.

Бублик – король грунтовых водокачек