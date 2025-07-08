Анисимова вышла в полуфинал «Большого шлема» второй раз в карьере и впервые с 2019-го

23-летняя Аманда Анисимова вышла в полуфинал на втором «Большом шлеме» в карьере.

12-я ракетка мира обыграла Анастасию Павлюченкову – 6:1, 7:6(9).

Ранее она только один раз играла на этой стадии «Большого шлема» – на «Ролан Гаррос»-2019. На «Уимблдоне» лучшим результатом Анисимовой был четвертьфинал в 2022-м. В прошлом году она не смогла выйти в основную сетку этого турнира, проиграв в квалификации.

За выход в финал американка сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Они впервые встретятся на траве, но в целом Анисимова ведет в личке 5:3.