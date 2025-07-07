Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за материал о Соболенко: «Что это за заголовок и статья? Вы можете лучше»

Марии Шараповой раскритиковала статью газеты The Wall Street Journal.

На прошлой неделе The Wall Street Journal опубликовали статью под заголовком «Первая ракетка мира бьет так сильно, что тренируется с мужчинами». В тексте речь шла о физической мощи Арины Соболенко , из-за которой ей для тренировок приходится искать равных по силе спарринг-партнеров в мужском туре.

Сегодня Шарапова отреагировала на это в социальной сети: «Что это за заголовок и что это за статья? Вы можете лучше».