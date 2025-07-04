  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зигемунд о концовке матча с Киз: «Если в такой момент не нервничаешь – ты, вероятно, уже мертв»
1

Зигемунд о концовке матча с Киз: «Если в такой момент не нервничаешь – ты, вероятно, уже мертв»

Лаура Зигемунд прокомментировала концовку матча с Мэдисон Киз.

104-ракетка мира обыграла Мэдисон Киз – 6:3, 6:3 и вышла в четвертый круг «Уимблдона». Во втором сете при счете 5:2 Зигемунд упустила 3 матчбола.

– Ты нервничала в конце?

– Всегда нервничаю. Если в такой момент не нервничаешь – ты, вероятно, уже мертв (смеется), – сказала немка в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoЛаура Зигемунд
logoУимблдон
logoМэдисон Киз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Фриц выиграл 11 из последних 12 матчей на траве
8 минут назад
Уимблдон. Хачанов играет с Боржесом, Алькарас встретится со Штруффом, Рублев, Фриц вышли в 4-й круг
6016 минут назадLive
Эмма Радукану: «Мои родители были категорически против парней, потому что это мешало тренировкам. В детстве мне даже не разрешали гулять с подругами»
224 минуты назад
Уимблдон. Соболенко встретится с Радукану, Павлюченкова, Анисимова вышли в 4-й круг, Рахимова, Киз выбыли
206сегодня, 14:46Live
Рублев третий раз в карьере вышел в четвертый круг «Уимблдона»
6сегодня, 14:41
104-я ракетка мира Зигемунд обыграла Киз и впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона»
8сегодня, 14:31
Осака после матча с Павлюченковой: «Не могу сказать о себе ничего хорошего»
6сегодня, 13:53
Уимблдон. 5 июля. Мирра Андреева и Синнер сыграют первым запуском, Швентек – вторым, Джокович – последним
3сегодня, 13:37
Андреева и Шнайдер вышли в третий круг парного «Уимблдона»
9сегодня, 13:31
Шелтон о том, что за 70 секунд доиграл матч на «Уимблдоне», прерванный из-за темноты: «Надеялся, что получится хотя бы пару раз отбить мяч. Придется идти на тренировку»
3сегодня, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото