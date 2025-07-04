Зигемунд о концовке матча с Киз: «Если в такой момент не нервничаешь – ты, вероятно, уже мертв»

Лаура Зигемунд прокомментировала концовку матча с Мэдисон Киз.

104-ракетка мира обыграла Мэдисон Киз – 6:3, 6:3 и вышла в четвертый круг «Уимблдона». Во втором сете при счете 5:2 Зигемунд упустила 3 матчбола.

– Ты нервничала в конце?

– Всегда нервничаю. Если в такой момент не нервничаешь – ты, вероятно, уже мертв (смеется), – сказала немка в интервью на корте.