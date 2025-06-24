Радукану о том, что сталкер не смог купить билеты на «Уимблдон»: «Теперь у меня гораздо больше защиты»

Эмма Радукану высказалась о том, что сталкер пытался купить билеты на «Уимблдон».

Мужчина, получивший в начале года запрет на приближение к британке за сталкинг, попытался подать заявку на билеты на «Уимблдон» – его попытка была заблокирована. Система автоматически отклонила заявку, так как имя мужчины значилось в черном списке.

«Уимблдон и все остальные проделали потрясающую работу. Мне пришло уведомление, полиция связалась со мной и сообщила, что все в порядке.

Я знаю, что я не первая и не последняя, кто столкнулся с этим – не только среди спортсменов, но и среди женщин в целом.

Теперь у меня гораздо больше защиты – особенно здесь, в Великобритании, где много людей и больше зрителей. Я чувствую разницу, меня это успокаивает и делает пребывание [на турнирах] более комфортным».

В феврале Радукану расплакалась во время матча на турнире в Дубае , увидев на трибуне человека, который преследовал ее на четырех турнирах подряд. Позже полиция Дубая выдала ему запрет на приближение, а его имя было передано теннисным организациям.