Циципас – Джоковичу на вопрос, когда они откроют греческую таверну: «Когда ты научишься готовить дзадзики без соевого йогурта»
Стефанос Циципас прокомментировал фото с Новаком Джоковичем, выложив диалог.
Их сфотографировали на тренировочных кортах «Уимблдона».
Джокович: «Когда мы откроем греческую таверну?»
Циципас: «Когда ты наконец научишься готовить дзадзики без соевого йогурта».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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