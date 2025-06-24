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Циципас – Джоковичу на вопрос, когда они откроют греческую таверну: «Когда ты научишься готовить дзадзики без соевого йогурта»

Стефанос Циципас прокомментировал фото с Новаком Джоковичем, выложив диалог.

Их сфотографировали на тренировочных кортах «Уимблдона».

Джокович: «Когда мы откроем греческую таверну?»

Циципас: «Когда ты наконец научишься готовить дзадзики без соевого йогурта».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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