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Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-10, Бублик – в топ-30, Дрэйпер стал четвертой ракеткой мира

Даниил Медведев вернулся в топ-10 и стал девятой ракеткой мира.

Александр Бублик, чемпион турнира в Галле, прибавил 15 позиций и вернулся в топ-30 после того, как покинул его в октябре прошлого года.

36-летний Марин Чилич после победы на «Челленджере» в Ноттингеме поднялся на 16 позиций и стал 85-й ракеткой мира.

Джек Дрэйпер поднялся до четвертой строчки, Томми Пол опустился на пять строчек, покинул топ-10 и стал 13-й ракеткой мира.

PIF ATP Rankings

Положение на 23 июня 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 10430
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9300
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6500
4 (6) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4650
5 (4) Тэйлор Фриц (США) 4635
6 (5) Новак Джокович (Сербия) 4630
7 (7) Лоренцо Музетти (Италия) 4140
8 (9) Хольгер Руне (Дания) 3530
9 (11) Даниил Медведев (Россия) 3420
10 (10) Бен Шелтон (США) 3170
11 (12) Алекс де Минаур (Австралия) 3085
13 (8) Томми Пол (США) 2970
14 (14) Андрей Рублев (Россия) 2920
19 (22) Карен Хачанов (Россия) 2240
25 (30) Иржи Лехечка (Чехия) 1965
30 (45) Александр Бублик (Казахстан) 1675
31 (26) Себастьян Корда (США) 1655
39 (29) Хуберт Хуркач (Польша) 1355
43 (51) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 1236
51 (60) Джейкоб Фернли (Великобритания) 1048
53 (63) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 1025
63 (50) Давид Гоффен (Бельгия) 930
70 (80) Артур Риндеркнеш (Франция) 864
75 (73) Роман Сафиуллин (Россия) 816
85 (101) Марин Чилич (Хорватия) 722
100 (130) Карлос Табернер (Испания) 578
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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