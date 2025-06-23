Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-10, Бублик – в топ-30, Дрэйпер стал четвертой ракеткой мира
Даниил Медведев вернулся в топ-10 и стал девятой ракеткой мира.
Александр Бублик, чемпион турнира в Галле, прибавил 15 позиций и вернулся в топ-30 после того, как покинул его в октябре прошлого года.
36-летний Марин Чилич после победы на «Челленджере» в Ноттингеме поднялся на 16 позиций и стал 85-й ракеткой мира.
Джек Дрэйпер поднялся до четвертой строчки, Томми Пол опустился на пять строчек, покинул топ-10 и стал 13-й ракеткой мира.
Положение на 23 июня 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|10430
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9300
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6500
|4 (6)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4650
|5 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4635
|6 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4630
|7 (7)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4140
|8 (9)
|Хольгер Руне (Дания)
|3530
|9 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3420
|10 (10)
|Бен Шелтон (США)
|3170
|11 (12)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3085
|13 (8)
|Томми Пол (США)
|2970
|14 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2920
|19 (22)
|Карен Хачанов (Россия)
|2240
|25 (30)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1965
|30 (45)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1675
|31 (26)
|Себастьян Корда (США)
|1655
|39 (29)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|1355
|43 (51)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|1236
|51 (60)
|Джейкоб Фернли (Великобритания)
|1048
|53 (63)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|1025
|63 (50)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|930
|70 (80)
|Артур Риндеркнеш (Франция)
|864
|75 (73)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|816
|85 (101)
|Марин Чилич (Хорватия)
|722
|100 (130)
|Карлос Табернер (Испания)
|578
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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