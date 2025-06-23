Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-10, Бублик – в топ-30, Дрэйпер стал четвертой ракеткой мира

Даниил Медведев вернулся в топ-10 и стал девятой ракеткой мира.

Александр Бублик, чемпион турнира в Галле, прибавил 15 позиций и вернулся в топ-30 после того, как покинул его в октябре прошлого года.

36-летний Марин Чилич после победы на «Челленджере» в Ноттингеме поднялся на 16 позиций и стал 85-й ракеткой мира.

Джек Дрэйпер поднялся до четвертой строчки, Томми Пол опустился на пять строчек, покинул топ-10 и стал 13-й ракеткой мира.

PIF ATP Rankings

Положение на 23 июня 2025