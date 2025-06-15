Зверев – Фрицу после 5-го проигранного матча подряд: «Я ###### как от тебя устал. Больше не приезжай в Германию»

Александр Зверев пошутил после поражения в финале турнира в Штутгарте.

Немец уступил Тэйлору Фрицу (3:6, 6:7(0)). Начиная с прошлогоднего «Уимблдона» Зверев проиграл американцу пять матчей подряд.

«Я ###### как от тебя устал (Фриц смеется в ответ). Я не хочу тебя видеть ближайшие 2-3 года. Пожалуйста, держись подальше от меня. Больше не приезжай в Германию (улыбается).

Нет, на самом деле ты молодец. Ты заслужил этот титул. Ты один из лучших игроков в мире на этом покрытии. Сегодня ты был намного лучше меня, поздравляю твою команду. Уверен, ты будешь замечательно играть на следующих двух турнирах на траве», – сказал Зверев во время церемонии награждения.