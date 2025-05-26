Фриц после поражения на РГ: «Я ужасно двигаюсь. И не знаю почему»

Тэйлор Фриц рассказал о проблемах с движением.

Четвертая ракетка мира проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» Даниэлю Альтмайеру – 5:7, 6:3, 3:6, 1:6.

«Это все очень странно. В Риме, Женеве и здесь я просто ужасно двигался. И я не знаю почему. Очень часто во время скольжения я теряю равновесие, не попадаю в ритм. Меня часто ловят на противоходе, я много скольжу.

По-моему, Мадрид был единственным турниром за весь грунтовый сезон, когда я хорошо двигался.

Физически все не так плохо. С учетом того, как было весь этот сезон, сейчас все хорошо. Хотя я подвернул ногу в Женеве. Но я не поэтому сегодня проиграл», – сказал Фриц на пресс-конференции.