Во время Кубка Новгородской области с корта украли 12-килограммовый трофей

Во время соревнований в Великом Новогороде с корта украли кубок.

Это произошло на Кубке Новгородской области, сообщает «Интерфакс».

Трофей весит 12 килограммов, на него нанесены фамилии победителей турнира с 2009 года.

«Награду незаметно унесли прямо с корта. Вряд ли этот кубок, в котором нет ни золота, ни серебра, настолько же ценен злоумышленникам. Мы надеемся, что он все-таки вернется к нам, что его либо подкинут к какому-либо учреждению, либо принесут из пункта приема цветных металлов», – заявили в региональной федерации.