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Сервара о финале «Ролан Гаррос»: «Это был настоящий «Форсаж» – скорость, ярость, все на пределе»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о финале «Ролан Гаррос».

«Это был безумный матч, правда? Сначала, когда Синнер вырвался вперед, ты просто надеешься на более напряженный финал, а не на матч, где все зависит от того, кто будет слишком много ошибаться. Но нет, тысячу раз нет! Это был настоящий «Форсаж» – скорость, ярость, все на пределе. Алькарас играет вспышками. Внезапно у него случается молниеносный отрезок, когда он обгоняет Синнера. Но итальянец способен держать высокий уровень и не проваливаться, поэтому он вынуждает Алькараса либо играть еще лучше, либо держать стабильно мощный средний уровень, который испанец не всегда держит – как на тай-брейке второго сета.

Это как на трассе, когда какой-то парень сначала несется 200 км/ч, потом сбавляет до 120, а потом снова 200. А ты все время едешь 130. Он тебя обгоняет, хотя ты не замедлялся, потом ты его снова обходишь, не повышая скорость. И тот контратакующий форхенд Синнера на тай-брейке – это как легкое нажатие на газ, чтобы сказать: «Хватит меня доставать, держи!» – сказал Сервара в интервью L’Equipe.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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