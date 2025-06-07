1

Агасси и Энен вручат трофеи победителям «Ролан Гаррос»-2025

Стало известно, кто вручит трофеи победителям «Ролан Гаррос» в эти выходные.

Победителю мужского турнира кубок вручит чемпион-1999 Андре Агасси. У женщин на церемонии будет присутствовать четырехкратная чемпионка Жюстин Энен.

Напомним, за Кубок Сюзан Ленглен сегодня поборются Арина Соболенко и Коко Гауфф, а за Кубок Мушкетеров завтра – Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @christophclarey
logoАндре Агасси
logoЖюстин Энен
logoАрина Соболенко
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoКоко Гауфф
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Лондон (WTA). 1-й круг. Захарова играет с Векич, Касаткина, Квитова, Фернандес выбыли
293 минуты назадLive
Хертогенбош (WTA). 1-й круг. Блинкова играет с Синяковой, Вероника Кудерметова победила Полину
27 минут назадLive
Хертогенбош (ATP). Томпсон, Харри вышли во второй круг, Вукич выбыл
112 минут назад
Шарапова о финале «Ролан Гаррос»: «Почему кто-то должен был проиграть? 😣»
121 минуту назадФото
Штутгарт (ATP). Сафиуллин встретится с Мпетши Перрикаром, Лехечка вышел во второй круг
1сегодня, 11:53Live
Алькарас и Синнер – уже уровень большой тройки? Или нет? Голосуйте!
сегодня, 15:00Тесты и игры
Евгений Кафельников: «Алькарас выиграет столько «Больших шлемов», сколько захочет»
3сегодня, 14:24
Медведев перед стартом в Хертогенбоше: «Болельщикам стоит опасаться летающих ракеток»
8сегодня, 13:36
Ферреро о противостоянии Алькараса и Синнера: «Это подарок для тенниса»
4сегодня, 11:46
Джон Макинрой: «Алькарас и Синнер были бы фаворитами против Надаля в его лучшей форме на «Ролан Гаррос»
94сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23