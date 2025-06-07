Агасси и Энен вручат трофеи победителям «Ролан Гаррос»-2025

Стало известно, кто вручит трофеи победителям «Ролан Гаррос» в эти выходные.

Победителю мужского турнира кубок вручит чемпион-1999 Андре Агасси . У женщин на церемонии будет присутствовать четырехкратная чемпионка Жюстин Энен .

Напомним, за Кубок Сюзан Ленглен сегодня поборются Арина Соболенко и Коко Гауфф , а за Кубок Мушкетеров завтра – Янник Синнер и Карлос Алькарас .