Агасси и Энен вручат трофеи победителям «Ролан Гаррос»-2025
Стало известно, кто вручит трофеи победителям «Ролан Гаррос» в эти выходные.
Победителю мужского турнира кубок вручит чемпион-1999 Андре Агасси. У женщин на церемонии будет присутствовать четырехкратная чемпионка Жюстин Энен.
Напомним, за Кубок Сюзан Ленглен сегодня поборются Арина Соболенко и Коко Гауфф, а за Кубок Мушкетеров завтра – Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @christophclarey
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости