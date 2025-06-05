Синнер перед матчем с Джоковичем: «Новак показал, что вернулся на топ-уровень. Сейчас он играет очень, очень здорово»

Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем.

Они сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Новак показал, что вернулся на топ-уровень. Сейчас он играет очень, очень здорово, так что игра будет тактическая и очень сложная. Он невероятно опытный – 24 «Шлема» говорят сами за себя.

Посмотрим, как сложится. Я просто рад быть в полуфинале и хочу посмотреть, на что способен. В прошлом году я неплохо провел полуфинал, поэтому горжусь снова дойти до этой стадии. Честно, я не ожидал оказаться в такой ситуации после возвращения, так что просто принимаю все как есть и надеюсь, что готов [выйти в финал]. Буду думать о себе, а там посмотрим, что получится», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Этот Джокович ой как жив!